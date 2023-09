Ipapakita ng Apple ang Mga Bagong Device at Update sa Event na "Wonderlust".

Nakatakdang magdaos ang Apple ng isang pinakaaabangang kaganapan na pinamagatang "Wonderlust" kung saan inaasahang magpapakita ito ng mga bagong device at magbibigay ng mga update sa mga pagbabago sa software. Iminumungkahi ng mga ulat na ang mga bagong modelo ng iPhone at Apple Watch ay malamang na ipakilala sa panahon ng kaganapan.

Ang iPhone 15 ay rumored na nagtatampok ng mga kapansin-pansing pagpapahusay ng teknolohiya mula sa isang pananaw sa disenyo. Ang mga USB-C charging port at ang feature na Dynamic Island ay maaaring ipakilala para sa lahat ng mga modelo ng iPhone 15. Ang Dynamic Island ay isang feature na nagbibigay-daan sa mga user na suriin ang mga alerto at kasalukuyang aktibidad na isinasagawa sa tuktok ng screen.

Ang base at Plus na bersyon ng iPhone 15 ay papaganahin ng A16 chips, habang ang iba pang dalawang iteration ay magkakaroon ng A17 chips. Ang mga modelo ng Pro at Pro Max ay inaasahang magkakaroon ng mas maliit na bezel at mas mataas na laki ng display. Inaasahan din ang mga gilid ng titan. May mga ulat na ang ring/silent switch ay maaaring mapalitan ng "Action Button" sa mga modelong Pro at Pro Max.

Ang Apple Watch Series 9 ay inaasahan din na ipakilala sa kaganapan, kasama ang isang bagong bersyon ng Apple Watch Ultra. Ang parehong mga produkto ay maaaring makakita ng mga pagpapabuti sa bilis ng pagproseso at mag-alok ng higit pang mga pagpipilian sa kulay.

Hinuhulaan ng mga analyst na ang Pro at Pro Max na mga pag-ulit ng iPhone 15 ay magkakaroon ng $100 na pagtaas ng presyo kumpara sa mga nakaraang modelo, na nabigyang-katwiran ng mga pagsulong sa teknolohiya, chips, at teknolohiya ng baterya. Gayunpaman, inaasahan na ang mga carrier ng US ay mag-aalok ng mga diskwento at promo para mapalakas ang mga benta ng iPhone 15.

Ang taunang kaganapan ng Apple sa Setyembre ay magaganap sa Martes sa 10 am lokal na oras sa Cupertino, California. Ang kumpanya ay nakakita ng pagbaba sa mga netong benta para sa unang tatlong quarter ng piskal na 2023 na taon, na bumubuo ng $293.79 bilyon kumpara sa $304.18 bilyon sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila nito, ang halaga ng mga pagbabahagi ng Apple ay tumaas ng higit sa 43% sa taong ito.

Mga Pinagmulan: The Verge, Bloomberg