Bumagsak ang Ibinahagi ng Apple habang Plano ng China na Palawakin ang iPhone Ban

Nakita ng Apple Inc. ang pagbabahagi nito ng halos 3% noong Huwebes, na nagresulta sa pagkalugi ng halos $200 bilyon sa market value sa loob ng dalawang araw. Dumating ito habang nilalayon ng China na palawigin ang pagbabawal nito sa paggamit ng mga iPhone sa mga ahensyang sinusuportahan ng gobyerno at mga kumpanya ng estado. Ang kumpanyang nakabase sa Cupertino ay nakaranas ng 6.4% na pagbaba sa stock nito, na minarkahan ang pinakamasamang dalawang araw na pagbagsak sa isang buwan. Ang Apple ay isang pangunahing bahagi sa nangungunang US equity index, na nag-aambag sa isang mas malawak na pagbagsak ng merkado na naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga isyu sa China.

Ang Tsina, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ay nahaharap sa patuloy na krisis sa merkado ng real estate nito, na nakaapekto sa pangangailangan para sa mga kalakal at consumer electronics. Ang Apple ay lubos na umaasa sa China bilang pinakamalaking dayuhang merkado at pandaigdigang base ng produksyon. Bilang karagdagan, ang pagtaas ng mga ani ng US Treasury at mga alalahanin tungkol sa inflation ay nakaapekto rin sa stock ng Apple. Habang nagbebenta ang mga bono, may mga alalahanin na ang Federal Reserve ay kailangang gumawa ng mas malakas na mga hakbang upang labanan ang inflation, na posibleng makaapekto sa katatagan ng ekonomiya ng US.

Ang reaksyon ng merkado sa balitang ito ay naging makabuluhan, kung saan ang mga mamumuhunan ay nagbebenta ng iba't ibang mga ari-arian tulad ng mga chips, teknolohiyang mega-cap, at mga stock ng China na nakalista sa US. Ang Nasdaq 100 Index, na pinangungunahan ng mga stock ng teknolohiya, ay bumaba ng humigit-kumulang 1%. Bukod dito, ang Philadelphia Semiconductor Index, na binubuo ng ilang mga supplier ng Apple, ay nakakita ng pagbaba ng 2.5% noong Huwebes.

Natuklasan ng analyst ng Bank of America Corp. na si Wamsi Mohan na kawili-wili ang timing ng potensyal na pagbabawal, lalo na kung isasaalang-alang ang kamakailang paglulunsad ng high-end na 5G-capable na smartphone ng Huawei Technologies Co. Ang pag-unlad na ito ay nagmumungkahi na ang Beijing ay sumusulong sa pag-iwas sa mga pagsisikap ng US na pigilan ang paglago nito. Kung ipatupad ang pagbabawal, maaari rin itong makaapekto sa iba pang kumpanya ng teknolohiya ng US na umaasa sa mga benta at produksyon sa China.

Sa kabila ng mga hamong ito, naniniwala ang ilang analyst, tulad ni Daniel Ives ng Wedbush Securities, na ang epekto ng isang “iPhone ban ay sumobra.” Naniniwala si Ives na ang pagbabawal ay makakaapekto sa mas mababa sa 500,000 mga iPhone mula sa tinatayang 45 milyon na inaasahang ibebenta sa China sa susunod na taon. Itinuturo niya na ang Apple ay nakagawa pa rin ng makabuluhang mga nadagdag sa merkado ng smartphone ng China.

Pinagmulan: Bloomberg