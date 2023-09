Ang Kaganapang "Wonderlust" ng Apple: Ano ang Aasahan

Ang pag-asam ay bubuo dahil ang pinaka-inaasahang kaganapan ng Apple, "Wonderlust," ay malapit na. Naka-iskedyul para bukas, ang kaganapang ito ay inaasahang maglalabas ng ilang kapana-panabik na mga bagong produkto na magpapasaya sa mga tagahanga ng Apple sa buong mundo. Bagama't may ilang kumpirmadong paglulunsad, tulad ng iPhone 15 at Apple Watch Series 9, ang bulung-bulungan ay umuugong sa haka-haka tungkol sa kung ano pa ang nasa tindahan ng Apple.

Isa sa mga pinaka-inaasahang paglulunsad ay ang iPhone 15. Ang mga paglabas at tagaloob ng industriya ay nagbigay ng ilang mga insight sa kung ano ang maaari nating asahan mula sa bagong linya ng mga iPhone na ito. Sinasabing ito ay may mga bagong kulay, mas manipis na disenyo, at mas magaan na frame na gawa sa titanium alloy. Ang display ay inaasahang bahagyang mas malaki, at ang camera ay magtatampok ng isang periscopic telephoto lens na nag-aalok ng pinahusay na sharpness at pinababang timbang.

Ang isang kapana-panabik na rumored upgrade para sa iPhone 15 ay ang Thunderbolt high-speed data transfer capability nito, na magbibigay-daan para sa mas mabilis na pag-charge. Ito ay isang matagal nang gustong tampok ng mga tagahanga ng iPhone, na ginagawa itong isang lubos na inaasahang karagdagan.

Bilang karagdagan sa iPhone 15, ilulunsad din ng Apple ang Apple Watch Series 9. Bagama't kakaunti ang mga detalye tungkol sa bagong naisusuot, inaasahang makadagdag ito sa iPhone 15 at mag-aalok ng pinahusay na functionality at feature.

Higit pa sa mga kumpirmadong paglulunsad na ito, may mga haka-haka na maaaring maglabas ang Apple ng mga bagong AirPod sa taong ito. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang ilabas ang AirPods Max, na ginagawa itong isang potensyal na pagkakataon para sa Apple na magpakilala ng isang na-update na bersyon.

Ang isa pang posibilidad ay ang Apple ay magbibigay ng sneak peek ng kanyang paparating na Vision Pro "spatial computing" headset, bagaman hindi ito inaasahang ilalabas hanggang sa susunod na taon.

Bagama't maaaring may mga sorpresa sa tindahan, malabong maipalabas ang mga bagong iPad o Mac sa kaganapang "Wonderlust." Ang mga paglabas na ito ay mas malamang na mangyari sa 2024 sa pagpapakilala ng M3 chip ng Apple.

Para sa mga sabik na naghihintay na panoorin ang kaganapan, ito ay magiging live-stream sa website ng Apple. Ang kaganapan ay gaganapin sa Martes, Setyembre 12, sa 10 am PT (1 pm ET).

Habang binibilang ng mga tagahanga ng Apple ang mga oras, ang kaguluhan ay patuloy na nabubuo. Manatiling nakatutok para sa kaganapang “Wonderlust” bukas, kung saan inaasahang ipapakita ng Apple ang kanilang mga pinakabagong inobasyon at muling magpapa-wow sa mga manonood.

