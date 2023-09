Ang Highly Anticipated iPhone 15 Series Ilulunsad Ngayon

Ang pinakahihintay na serye ng iPhone 15 ay nakatakdang ilabas ngayon, at ang mga tagahanga sa buong mundo ay sabik na umaasa sa paglulunsad. Ang ika-16 na henerasyon ng iconic na smartphone ay inaasahang magpapakita ng hanay ng mga bagong feature na muling magpapabago sa eksena ng smartphone.

Ang Apple ay napapabalitang maglalabas ng dalawang modelo mula sa iPhone 15 series – ang iPhone 15 Pro at ang mas malaking iPhone 15 Pro Max. Ang iPhone 15 Pro ay may 6.1-pulgada na display, habang ang Pro Max na modelo ay may 6.7-pulgada na screen. Bukod pa rito, magkakaroon din ng karaniwang iPhone 15 at iPhone 15 Plus, kasama ang Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra second-generation, at Apple AirPods Pro second-generation.

Bagama't hindi nagbigay ang Apple ng anumang opisyal na impormasyon tungkol sa mga bagong iPhone, ang mga leaked na ulat ay nagmumungkahi na ang mga ito ay magiging mas magaan kaysa sa mga nakaraang modelo, nag-aalok ng pinahusay na buhay ng baterya, at nagtatampok ng na-upgrade na camera. Ang isang kumpirmadong pagbabago ay ang mga bagong iPhone ay magsasama ng USB-C charging cable sa halip na ang proprietary lightning cable na ginamit sa mga nakaraang modelo. Ang desisyong ito ay sumusunod sa batas ng EU, na nag-uutos na ang lahat ng portable na device ay dapat na tugma sa isang unibersal na charger bago ang Disyembre 2024.

Tungkol sa pagpepresyo, ang mga eksaktong numero ay hindi inilabas, ngunit ang mga indikasyon ay ang mga bagong iPhone ay maaaring bahagyang mas mahal kaysa sa kanilang mga nauna. Ang 2023 na hanay ng mga iPhone at Relo ng Apple ay hindi mabibili hanggang Setyembre 22.

Ang pinaka-inaasahang launch event, na kilala bilang 'Wonderlust', ay magaganap sa Steve Jobs Theater sa Apple Park, California. Maaaring tumutok ang mga tagahanga sa livestream ng kaganapan sa 6pm oras sa UK para makuha ang lahat ng detalye tungkol sa mga bagong iPhone at iba pang kapana-panabik na produkto.

– Ang serye ng iPhone 15 ay ilulunsad ngayon (12 Setyembre). Pinasasalamatan: LAW Ho Ming / Getty Images

– Ang kaganapan ng Wonderlust ay nagpapakilala ng mga bagong produkto sa mga mamimili. Pinasasalamatan: Apple