Inilabas ng Apple ang Apple Watch Ultra 2 na may Mga Internal na Upgrade

Kamakailan ay inihayag ng Apple ang pinakabagong flagship smartwatch nito, ang Apple Watch Ultra 2. Habang ang disenyo ng Ultra 2 ay nananatiling katulad ng hinalinhan nito, ang mga pangunahing pagpapabuti ay ginawa sa loob ng device. Pinapatakbo ng S9 SiP ng Apple, na nagtatampok ng four-core neural engine at U2 ultra-wideband location chip, nag-aalok ang Ultra 2 ng mga advanced na feature gaya ng on-device na pagpoproseso ng Siri at mas tumpak na pagsubaybay sa lokasyon.

Ipinagmamalaki ng Ultra 2 ang isang na-upgrade na display, na na-rate para sa 3,000 nits, na ginagawa itong pinakamaliwanag na display na nakita sa isang Apple Watch. Sinasabi ng Apple na maaaring asahan ng mga user ang hanggang 72 oras na buhay ng baterya kapag nasa low-power mode. Bukod pa rito, ang kaso ng Ultra 2 ay ginawa mula sa 95 porsiyentong recycled titanium, na sumasalamin sa pangako ng Apple sa sustainability.

Bagama't kapansin-pansin ang mga pag-upgrade ng hardware, maaari ding asahan ng mga user ng Apple Watch ang mga makabuluhang pagbabago sa pagpapakilala ng watchOS 10. Ang update na ito ay nagdadala ng mga widget, muling idisenyo na mga icon ng app, at mga bagong tampok sa pagmamapa at pagbibisikleta sa interface ng relo. Ang Ultra 2 ay nagpapakilala rin ng bagong watch face, na pinangalanang Modular Ultra, na gumagamit ng panlabas na gilid ng display. Higit pa rito, pinapasimple ng bagong double-tap na galaw ang pagsisimula at pagwawakas ng mga tawag sa telepono.

Available ang Apple Watch Ultra 2 para sa pre-order sa panimulang presyo na $799 at magsisimulang ipadala sa Setyembre 22nd. Ang kaganapan sa paglulunsad, na ginanap sa Apple Park sa Cupertino, ay kasama rin ang mga update sa Apple Watch Series 9 at ang mas abot-kayang modelo ng SE.

