Ipinapakilala ang Bagong Apple Watch Series 9

Opisyal na ipinakilala ng Apple ang Apple Watch Series 9, ang pinakabagong karagdagan sa kanilang lineup ng smartwatch. Ang isa sa mga pangunahing tampok ng Serye 9 ay ang bagong Apple S9 SiP, na nagbibigay ng makabuluhang pagpapabuti sa pagganap at paggana.

Ipinagmamalaki ng S9 SiP ang isang na-upgrade na CPU, isang 30% na mas mabilis na GPU, at isang 4-core na neural engine. Ang mga pag-upgrade na ito ay nagreresulta sa dobleng bilis para sa mga gawain sa pag-aaral ng makina, na ginagawang mas may kakayahan ang smartwatch kaysa sa mga nauna nito. Ang pinahusay na neural engine ay nagpapahintulot din sa mga kahilingan ng Siri na maproseso sa mismong device, na tinitiyak ang mas mabilis at mas secure na mga operasyon.

Ang isa pang kapansin-pansing karagdagan sa Series 9 ay ang bagong ultrawide-band chip. Ang chip na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na i-ping ang kanilang konektadong iPhone at hanapin ito, katulad ng kung paano gumagana ang isang AirTag. Bukod pa rito, nagtatampok ang Series 9 ng display na maaaring mag-adjust ng mga antas ng liwanag, na may maximum na 2,000 nits at isang minimum na 1 nit.

Ang isa sa mga namumukod-tanging feature ng Series 9 ay ang "double-tap" na galaw. Ang galaw na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na kontrolin ang pangunahing button sa isang app sa pamamagitan ng pag-double-tap sa kanilang hinlalaki at hintuturo nang magkasama, na ginagawang mas madali ang paggawa ng mga karaniwang gawain gaya ng paglulunsad ng smart stack o pagsagot sa mga tawag.

Inihayag din ng Apple ang Apple Watch Ultra 2, na nagbabahagi ng marami sa parehong mga tampok tulad ng Series 9 ngunit nag-aalok ng mas maliwanag na mga kakayahan sa pagpapakita ng hanggang sa 3,000 nits. Ang Ultra 2 ay may kasamang bagong watch face na tinatawag na Modular Ultra, na partikular na idinisenyo para sa mga atleta at mahilig sa labas na nangangailangan ng mga GPS coordinates, impormasyon sa elevation, o mga sukat ng lalim ng tubig.

Parehong available ang Apple Watch Series 9 at Ultra 2 para sa pre-order simula ngayon at opisyal na ilulunsad sa Setyembre 22. Ang Series 9 ay nagkakahalaga ng $399, habang ang Ultra 2 ay nagkakahalaga ng $799. Ipinakilala din ng Apple ang mga eco-friendly na "FineWoven" na wristband bilang isang opsyon para sa serye ng Apple Watch.

