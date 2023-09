Inilunsad ng Apple ang iPhone 15 Series at Apple Watch Series 9 sa Wonderlust Event

Sa wakas ay inihayag ng Apple ang pinakaaabangang serye ng iPhone 15 at ang pinakabagong karagdagan sa kanilang smartwatch lineup, ang Apple Watch Series 9, sa Wonderlust event noong 2023. Ninakaw ng iPhone 15 ang palabas kasama ang kahanga-hangang disenyo, feature, at upgrade nito, habang ang Apple Watch Series 9 ay inaasahang makakakuha ng maraming pagpapahalaga tulad ng hinalinhan nito, ang Apple Watch Series 8.

Ang Apple Watch Series 9 ay nakatanggap ng upgrade na may malakas na bagong chip na inaasahang magpapahusay sa pangkalahatang pagganap. Ipinakilala ng nakaraang modelo ang mga feature ng Cycle Tracking para sa kalusugan ng kababaihan, at nagpapatuloy ang feature na ito sa bagong serye. Bukod pa rito, ipinakilala rin ng Apple ang premium na Apple Watch Ultra 2 na may mga bagong karagdagan at feature.

Ang bagong Apple Watch Series 9 ay pinapagana ng pinakabagong S9 chipset, na nagbibigay ng pinahusay na pagganap. Ang isang kapansin-pansing feature ay ang Siri+health integration, na nagpapahintulot sa mga user na makipag-ugnayan sa voice assistant para sa mga paalala at mga query na may kaugnayan sa kalusugan, gaya ng pagsuri sa tibok ng puso. Ipinakilala rin ng Apple ang isang maginhawang tampok na double-tap Gesture na nagbibigay-daan sa mga user na sagutin ang mga tawag, tapusin ang mga tawag, i-play/i-pause ang musika, at mag-scroll sa mga widget na may simpleng double tap gamit ang kanilang hinlalaki at hintuturo.

Gumagana ang Apple Watch Series 9 sa bagong WatchOS 10, na nagpapakilala ng mga karagdagang feature at pagpapahusay sa Apple watch. Ayon sa Apple, ang Watch Series 9 ay magiging available sa susunod na buwan at nag-aalok ng pinabuting bilis at performance kumpara sa hinalinhan nito. Ang bersyon ng GPS ay nagkakahalaga ng $399, habang ang bersyon ng GPS+cellular ay nagkakahalaga ng $499.

Sa pangkalahatan, ipinakita ng Wonderlust event ang mga pambihirang feature at disenyo ng iPhone 15 series at Apple Watch Series 9. Patuloy na itinutulak ng Apple ang mga hangganan gamit ang makabagong teknolohiya, na nagbibigay sa mga consumer ng malalakas at feature-rich na device.

Pinagmulan: Apple

Kahulugan:

Chipset: Ang chipset ay isang koleksyon ng mga integrated circuit na nagbibigay ng mga kinakailangang interface at functionality para sa isang partikular na electronic device.

WatchOS: Ang WatchOS ay ang operating system na partikular na idinisenyo para sa Apple Watch, na nagbibigay ng software interface at functionality para sa device.

GPU: Ang GPU ay kumakatawan sa Graphics Processing Unit, na responsable sa pag-render at pagpapakita ng mga graphics sa mga electronic device.