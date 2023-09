Inanunsyo ng Apple ang Apple Watch Series 9: Ano ang Bago?

Inihayag ng Apple ang pinakabagong pag-ulit ng sikat nitong smartwatch, ang Apple Watch Series 9, sa panahon ng espesyal na kaganapan nito na tinatawag na "Wonderlust." Ang bagong Apple Watch ay nagpapanatili ng parehong disenyo tulad ng hinalinhan nito ngunit may kasamang mga kapansin-pansing pag-upgrade sa mga tuntunin ng processor at sensor nito.

Isa sa mga makabuluhang pagpapabuti sa Apple Watch Series 9 ay ang pagpapakilala ng SiP (system in a package) S9. Nagtatampok ang bagong processor na ito ng mas mabilis na GPU at CPU, na nagreresulta sa mga pinababang oras ng paglo-load kapag nagbubukas ng mga app o nire-reboot ang system. Makakaranas ang mga user ng pinahusay na performance at mas maayos na operasyon.

Bilang karagdagan, ang S9 SiP ay nagsasama ng isang bagong bersyon ng ultra-wideband chip ng Apple. Katulad ng U1 chip, ang pinahusay na ultra-wideband na teknolohiya ay nagbibigay ng "spatial awareness." Nagbibigay-daan ito sa Apple Watch na tumpak na matukoy ang lokasyon ng iba pang mga katugmang device sa malapit. Ang pinahusay na ultra-wideband functionality ay nagpapaganda sa Find My feature at nagbubukas ng pinto sa mga bagong posibilidad.

Habang ang Apple Watch Series 9 ay hindi nagpapakilala ng anumang mga bagong feature sa kalusugan, nagtatampok ito ng pinahusay na sensor ng rate ng puso para sa pinahusay na katumpakan. Nagdagdag din ang Apple ng bagong gyroscope na nagbibigay-daan sa mga user na kontrolin ang relo sa pamamagitan ng pag-double-tap gesture, na inaalis ang pangangailangang hawakan ang screen.

Ang isa pang kapansin-pansing pagpapahusay ay ang mas maliwanag na pagpapakita ng Apple Watch Series 9. Sa liwanag na hanggang 2000 nits, ang screen ay naghahatid ng mga makikinang na visual, kahit na sa maliwanag na sikat ng araw. Kapag hindi ginagamit, lumalabo ang display sa 1 nit lang, na nakakatipid sa buhay ng baterya.

Ang bagong Apple Watch Series 9 ay available sa 41mm at 45mm na bersyon, na ginawa sa aluminyo at hindi kinakalawang na asero. Ang mga presyo para sa Series 9 ay nagsisimula sa $399. Bukas na ngayon ang mga pre-order para sa Apple Watch Series 9, at opisyal na itong ilulunsad sa mga tindahan sa ika-22 ng Setyembre.

Mga Pinagmulan: Apple [magdagdag ng URL]