Ano ang Aasahan mula sa Mga Bagong Relo ng Apple: Serye 9 at Ultra 2

Nakatakdang i-unveil ng Apple ang bago nitong iPhone 15 series, gayundin ang susunod na henerasyong Apple Watch Series 9 at Apple Watch Ultra 2 sa 'Wonderlust' event nito. Habang ang impormasyon tungkol sa iPhone 15 ay umiikot, ang mga bagong relo ay higit na nananatiling isang misteryo. Narito kung ano ang aasahan mula sa mga paparating na relo ng Apple at ang mga malalaking pagbabago na maaari nilang dalhin.

Ayon sa isang kamakailang ulat ng Bloomberg ni Mark Gurman, ang Apple Watch Series 9 at Ultra 2 ay magkakaroon ng katulad na disenyo sa kasalukuyang mga modelo ngunit maaaring magtampok ng bagong processor at iba't ibang mga pag-upgrade ng sensor at bahagi. Maaaring kabilang dito ang isang mas tumpak na sensor ng tibok ng puso, na nagpapahusay sa mga kakayahan sa pagsubaybay sa fitness ng mga relo. Ang mga bagong relo ay napapabalitang may bagong U2 chip, isang na-upgrade na bersyon ng kasalukuyang ultra-wideband chip.

Para sa mga mahihilig sa adventure, maaaring magpakilala ang Apple ng bagong all-black na Apple Watch Ultra 2. Ang kasalukuyang modelo ng Ultra ay kilala sa titanium casing nito at matibay na paggawa ng salamin, na mainam para sa mga outdoor activity tulad ng hiking at diving. Gayunpaman, available lang ito sa iisang kulay, gray. Upang matugunan ang limitasyong ito, maaaring mag-alok ang Apple ng all-black na bersyon ng Ultra 2.

Nagkaroon ng mga alingawngaw ng isang pangunahing muling disenyo para sa Apple Watch, katulad ng epekto ng iPhone X sa iPhone. Ang muling idinisenyong relo na ito, na nagtatampok ng microLED display, ay unang inaasahang ilulunsad sa 2024. Gayunpaman, tila maaaring maantala ang paglabas nito hanggang sa ikalawang kalahati ng dekada na ito. Iminumungkahi ng mga analyst na ang microLED na Apple Watch Ultra ay malamang na ilunsad sa Q1 2026 sa halip na ang naunang inaasahang ikalawang kalahati ng 2025.

Habang ang serye ng iPhone 15 ay nakakuha ng maraming pansin, ang mga bagong relo ng Apple ay nanatiling medyo nasa ilalim ng radar. Ang Series 9 at Ultra 2 ay maaaring hindi magkaiba nang malaki sa hitsura mula sa kanilang mga nauna, ngunit ang kanilang mga na-upgrade na processor, pinahusay na sensor, at ang potensyal na pagpapakilala ng isang all-black Ultra 2 ay malamang na gumawa ng mga ito ng mga nakakahimok na opsyon para sa mga mahilig sa Apple at mga user na nakatuon sa fitness.

Mga Pinagmulan: Bloomberg, MacRumors