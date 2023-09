Ang Apple Watch Heart Rate App ay Nagkakaroon ng Muling Disenyo gamit ang watchOS 10

Ang Heart Rate app para sa Apple Watch ay nakatanggap ng makabuluhang muling pagdidisenyo sa paglabas ng watchOS 10. Kasama ng bagong hitsura, ang app ay may kasama na ngayong cool na bagong feature na nagbibigay-daan sa mga user na makita ang kanilang tibok ng puso sa real time.

Ang watchOS 10 ay nagdala ng malaking pagbabago sa karanasan sa Apple Watch, na nagpapakilala ng bagong widgets UI, mood tracking para sa kalusugan ng isip, mga bagong watch face, at binagong bersyon ng mga native na app gaya ng Weather, Stocks, Home, Maps, Messages, World Clock, at Bilis ng Puso.

Ang mga muling idinisenyong app sa watchOS 10 ay nagbibigay ng higit pang impormasyon sa isang sulyap at nag-aalok ng mga bagong paraan upang mabilis na mag-navigate at mag-access ng content. Ang Heart Rate app ay mayroon na ngayong mas makinis na interface kumpara sa dati nitong naka-tile na disenyo sa watchOS 9. Sinasakop ng UI ang buong screen at may kasamang ripple effect na tumitibok sa bawat tibok ng puso.

Kapag inilunsad ang Heart Rate app, makakakita ang mga user ng may anino na icon ng puso habang sinusukat ng relo ang kanilang kasalukuyang pulso. Ang icon ay magsisimulang tumibok kasabay ng tibok ng puso ng user, na nagbibigay-daan sa kanila na makita ang kanilang tibok ng puso sa real time.

Kasama sa na-update na app ang iba't ibang mga screen na nagpapakita ng pang-araw-araw na hanay ng tibok ng puso, bilis ng pahinga, bilis ng paglalakad, at mga rate ng pag-eehersisyo ng user. Ang mga screen na ito ay may mas malinis na hitsura at nagtatampok ng "i" na mga pindutan ng impormasyon na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga rate ng pagpapahinga at paglalakad.

Sa ibaba ng app, mahahanap ng mga user ang mga detalye ng tibok ng puso para sa anumang mga pag-eehersisyo na natapos nila sa araw, kabilang ang mga numero ng pagbawi ng cardio.

Ang bagong Apple Watch Heart Rate app ay available sa watchOS 10, na kasalukuyang nasa beta. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kapag na-install na ang watchOS 10, walang paraan upang mag-downgrade sa watchOS 9.

Sa pangkalahatan, nag-aalok ang muling pagdidisenyo at mga bagong kakayahan ng Heart Rate app sa watchOS 10 ng mas nakaka-engganyong at nagbibigay-kaalaman na karanasan para sa mga user ng Apple Watch.

Pinagmumulan: 9to5Mac