Ang Pinakabagong Update sa Apple Watch Series 9 at Watch Ultra 2

Patuloy na pinapahusay ng serye ng Apple Watch ang mga feature at disenyo nito sa bawat bagong henerasyon. Ang kaganapan sa Apple ngayong araw ay inaasahang ipakilala ang pinakabagong henerasyon ng Watch 9 at isang pag-refresh para sa modelo ng Watch Ultra. Habang ang parehong mga modelo ay malamang na umuulit na mga pag-update, mayroong ilang mga pangunahing punto na dapat banggitin.

Ang pinakamahalagang pag-update para sa serye ng Apple Watch ay ang pagpapakilala ng S9 chipset, na itinuturing na pinakamalaking pag-upgrade mula noong S6 chip na ginamit sa Watch Series 6. Batay sa mga ulat, ang S9 chipset ay ibabatay sa 5nm A15 SoC ng Apple, nag-aalok ng mga kapansin-pansing nadagdag sa pagganap at pinahusay na kahusayan kumpara sa mga nakaraang henerasyon.

Ang isa pang kapansin-pansing karagdagan sa parehong Watch 9 Series at Watch Ultra 2 ay ang pagsasama ng U2 Ultra Wideband (UWB) chip. Ang chip na ito ay magbibigay ng higit na katumpakan ng lokasyon at nakatakda ring isama sa paparating na iPhone 15 series at Vision Pro headset.

Sa mga tuntunin ng pagsubaybay sa kalusugan, inaasahang magpapakita ang Apple ng na-update na optical heart rate sensor para sa Watch Series 9 at Ultra 2. Ang bagong sensor na ito ay inaasahang maghahatid ng mas tumpak na mga resulta kumpara sa hinalinhan nito.

Ang isa sa mga rumored feature para sa Watch Ultra 2 ay isang mas magaan na casing, na maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng 3D printed parts. Ang pagbabawas ng timbang na ito ay inaasahang gagawing mas komportableng isuot ang Watch Ultra 2.

Higit pa rito, ang mga bagong pagpipilian sa kulay ay inaasahan para sa parehong Serye 9 at Panoorin Ultra 2. Ang aluminyo na bersyon ng Watch 9 ay maaaring dumating sa isang pink na opsyon, habang ang Watch Ultra 2 ay rumored na magagamit sa makinis na itim pati na rin ang pilak. Maaaring mayroon ding mga bagong opsyon para sa mga banda ng relo, kabilang ang mga opsyon na pinagtagpi at magnetic buckle.

Sa konklusyon, ang Apple Watch Series 9 at Watch Ultra 2 ay nangangako ng ilang mga update at mga karagdagan upang mapahusay ang pagganap, katumpakan, at aesthetics. Sa pagpapakilala ng S9 chipset, U2 UWB chip, na-update na heart rate sensor, lighter casing, at mga bagong kulay at banda, patuloy na pinapahusay ng Apple ang mga alok nitong smartwatch.

Kahulugan:

– S9 chipset: Ang pinakabagong chip na ginamit sa serye ng Apple Watch, na nag-aalok ng pinahusay na pagganap at kahusayan.

– U2 Ultra Wideband (UWB) chip: Isang chip na nagbibigay ng higit na katumpakan ng lokasyon para sa mga device.

– Optical na heart rate sensor: Isang sensor na ginagamit upang sukatin ang tibok ng puso sa optically, karaniwang isinusuot sa pulso.

– 3D printed parts: Mga bahagi ng relo na ginawa gamit ang 3D printing technology.

Pinagmumulan:

– Walang ibinigay na mga URL.