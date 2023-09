Naglalabas ang Apple ng Mga Update para sa Mas Lumang Operating System para Ayusin ang Isyu sa Seguridad

Naglabas kamakailan ang Apple ng mga update para sa mga mas lumang operating system nito, kabilang ang iOS at iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, at macOS Big Sur 11.7.10. Nilalayon ng mga update na ito na tugunan ang isang isyu sa seguridad at magbigay ng compatibility sa iba pang mga device at accessories.

Bagama't karaniwang tumutuon ang Apple sa kasalukuyang henerasyon nitong mga operating system, paminsan-minsan ay naglalabas ito ng mga update para sa mga mas lumang modelo na hindi nakakapagpatakbo ng mga pinakabagong bersyon. Ang mga update na ito ay nagsisilbi ng maraming layunin, kabilang ang mga pagpapahusay sa seguridad at pagpapagana ng pagiging tugma sa mga mas bagong device.

Ang mga update ay ipinakilala isang araw bago ang espesyal na kaganapan ng Apple, at ang mga user ay maaaring i-install ang mga ito sa pamamagitan ng kani-kanilang mga operating system' update system. Para sa iOS at iPadOS, ang mga update ay makikita sa menu ng Mga Setting sa ilalim ng General at Software Update.

Ang mga update sa iOS 15.7.9 at iPadOS 15.7.9 ay tinutukoy ng build number 19H365. Ang macOS Big Sur 11.7.10 update ay nagdadala ng build number 20G1427, habang ang macOS Monterey 12.6.9 ay kinilala bilang build 21G726.

Ang isa sa mga pangunahing pagpapabuti sa mga update na ito ay ang patch para sa CVE-2023-41064, isang kahinaan sa seguridad na maaaring potensyal na payagan ang arbitrary code execution sa pamamagitan ng isang maliciously crafted na imahe gamit ang ImageIO. Tinutugunan ng patch ang isang isyu sa buffer overflow sa pamamagitan ng pagpapahusay ng memory handling, na ginagawa itong mas secure.

Kinilala ng Apple na may mga ulat na nagmumungkahi ng aktibong pagsasamantala sa kahinaang ito. Ang pagtuklas ng CVE-2023-41064 ay na-kredito sa The Citizen Lab sa Munk School ng The University of Toronto.

Pinagmumulan:

– Ang Citizen Lab sa Munk School ng Unibersidad ng Toronto