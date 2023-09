Tinanggap ng Apple ang USB-C Charging sa Bagong Lineup ng Produkto

By

Inilabas kamakailan ng Apple ang pinakabagong lineup ng produkto nito, na nagpapakita ng mga pagpapahusay sa mga smartwatch at telepono nito. Bagama't mayroong iba't ibang kahanga-hangang bagong feature, ang pinakamahalagang pagbabago ay ang paggamit ng USB-C charging. Ang hakbang na ito ay dumating dahil ipinag-utos ng mga mambabatas sa Europa na ang lahat ng portable tech na device na ibinebenta sa kontinente ay dapat magkaroon ng USB charging sa pagtatapos ng susunod na taon.

Ang pagdaragdag ng USB-C port sa iconic na iPhone ay isang kapansin-pansing pag-alis para sa Apple. Ang kumpanya, na kilala sa pagbabago nito, ay nahuli sa iba pang mga karibal sa teknolohiya sa lugar na ito. Gayunpaman, sa halip na gumawa ng hiwalay na bersyon ng device para sa European market, pinili ng Apple na gawin ang USB-C port standard sa lahat ng smartphone nito sa buong mundo.

Nagpahayag ang mga mamimili ng sigasig para sa paglipat na ito patungo sa pangkalahatang pagsingil. Maraming pinahahalagahan ang kaginhawaan ng paggamit ng parehong uri ng charging cable para sa lahat ng kanilang mga device. Ang mga madalas na naglalakbay ay nakikita itong partikular na kapaki-pakinabang, dahil inaalis nito ang pangangailangang magdala ng maraming mga cable.

Si Catherine Warren, isang negosyante sa media at teknolohiya, ay malugod na tinatanggap ang hakbang patungo sa standardisasyon, na nagsasabi, "Mula sa aking pananaw, anumang pamantayan ay mabuti. Ito ay isang napakapositibong maliit na hakbang patungo sa pagiging tugma na hinahangad nating lahat bilang mga mamimili."

Si Gay Gordon-Byrne, ang executive director ng consumer lobby group na Right to Repair Foundation, ay kinikilala ang halaga ng utos ng EU ngunit nananatiling may pag-aalinlangan sa mga motibasyon ng Apple. Iminumungkahi niya na maaaring subukan ng Apple na palakihin ang kahalagahan ng pagbabagong ito, dahil masaya silang gawin ang anumang bagay na magpapaganda sa kanila. Gayunpaman, tinitingnan pa rin niya ang pagpapatibay ng USB-C charging bilang isang positibong pag-unlad.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: CBC News