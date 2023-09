Ilulunsad ng Apple ang India-Built iPhone 15 sa Global Sales Debut Day

Ang Apple Inc. ay nakatakdang gumawa ng makabuluhang pagbabago sa diskarte nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng India-built na iPhone 15 sa unang araw ng mga benta, na minarkahan ang unang pagkakataon na magiging available ang isang lokal na naka-assemble na device sa pandaigdigang araw ng debut. Habang ang karamihan sa mga iPhone 15 unit ay manggagaling pa rin sa China, ang hakbang na ito ay nagha-highlight sa lumalaking kakayahan sa pagmamanupaktura ng India at ang pagsisikap ng Apple na pag-iba-ibahin ang produksyon nito sa kabila ng China.

Ang iPhone 15 ay inaasahang ilalabas sa Martes, na ang mga benta ay magsisimula sa mga araw o linggo pagkatapos ng kaganapan. Ang produksyon ng iPhone 15 ay nagsimula noong nakaraang buwan sa isang pabrika sa southern Tamil Nadu state, na pinamamahalaan ng supplier na Foxconn Technology Group. Bagama't maaaring mangyari ang mga bahagyang pagkaantala dahil sa mga bottleneck sa logistik, maliwanag ang pagtuon ng Apple sa pagpapaliit ng agwat sa pagitan ng mga operasyon nito sa India at Chinese.

Ang mga insentibo ni Punong Ministro Narendra Modi na isulong ang lokal na pagmamanupaktura, kasama ang diskarte ng Apple na bawasan ang pagtitiwala sa China sa gitna ng mga tensyon sa kalakalan, ay ginawa ang India na isang mahalagang merkado para sa mga pagsisikap ng sari-saring uri ng Apple. Bago ang iPhone 14, maliit na bahagi lamang ng pandaigdigang output ng Apple ang na-assemble sa India, na may pagkaantala ng anim hanggang siyam na buwan kumpara sa produksyon ng China. Gayunpaman, ang pagkaantala ay makabuluhang nabawasan, na nagpapahintulot sa Apple na tipunin ang 7% ng mga iPhone nito sa India sa pagtatapos ng Marso.

Ang iPhone 15 ay inaasahang maging isang pangunahing pag-update sa device, na may mga pagpapahusay sa sistema ng camera sa buong hanay at ang mga modelong Pro na nagtatampok ng na-upgrade na 3-nanometer na processor. Ang bagong lineup na ito ay mahalaga para sa Apple na pasiglahin ang mga benta, dahil iniulat ng kumpanya ang pagbaba ng mga benta para sa tatlong magkakasunod na quarter dahil sa mahinang demand ng consumer sa mga pangunahing merkado tulad ng US, China, at Europe.

Ang pagtuon ng Apple sa India ay lumampas sa produksyon, habang binuksan ng kumpanya ang mga unang retail na tindahan nito sa bansa ngayong taon. Sa mabilis na paglaki ng merkado at pagtaas ng mga benta, ang India ay tinitingnan bilang parehong pagkakataon sa tingian at isang mahalagang base ng produksyon para sa mga gadget ng Apple sa mahabang panahon. Ang iba pang mga supplier, tulad ng Pegatron Corp. at isang pabrika ng Wistron Corp. na malapit nang mabili ng Tata Group, ay inaasahan din na i-assemble ang iPhone 15 sa India.

