Ang Website ng Apple Store ay Nauuna sa Paglulunsad ng iPhone 15

Pansamantalang nag-offline ang website ng Apple Store noong Martes ng umaga, ilang oras lamang bago ang inaasahang paglulunsad ng iPhone 15. Nagpakita ang landing page ng mensahe na nagsasaad na ang website ay sumasailalim sa mga update at hinimok ang mga bisita na bumalik sa lalong madaling panahon. Isang blue-and-gray na animated na Apple logo, na nauugnay din sa iPhone 15 launch event, ay ipinakita kasama ng gumaganang link sa livestream.

Nakatakdang i-unveil ng Apple CEO Tim Cook ang pinakabagong bersyon ng flagship product ng kumpanya sa 1 pm ET mula sa Steve Jobs Theater ng Apple Park. Nananatiling hindi malinaw kung ang pag-crash ng website ay resulta ng labis na interes sa iPhone 15 o kung ang Apple ay gumagawa ng mga pagbabago sa online marketplace nito.

Ang iPhone 15 ay inaasahang ilalabas sa Setyembre 22, na may tatlong mga modelo na magagamit sa iba't ibang mga punto ng presyo. Ang karaniwang bersyon ay magsisimula sa $799, habang ang Pro Max na opsyon ay magpepresyo sa $1,099. Ang isang kapansin-pansing pagbabago sa iPhone 15 ay ang paggamit ng USB-C standard charging port, ayon sa ipinag-uutos ng European Union. Ang paglipat na ito ay nagmamarka ng pag-alis mula sa pagmamay-ari ng Lightning charging port ng Apple.

Kasama sa mga alingawngaw na pumapalibot sa iPhone 15 ang pagpapakilala ng "Action Button," na magbibigay sa mga user ng mabilis na access sa iba't ibang function at setting nang hindi ina-unlock ang device o nagna-navigate sa mga app. Bagama't kakaunti ang mga detalye, naniniwala ang mga eksperto na ang button na ito ay maaaring mag-iba ng iPhone 15 Pro mula sa mga nakaraang modelo.

Karaniwang ipinakilala ng Apple ang isang bagong produkto sa taglagas, at ang iPhone 14 ay inilabas noong Setyembre noong nakaraang taon. Ang stock ng kumpanya, na kamakailan ay umabot sa isang record market capitalization na $3 trilyon, ay nakaranas ng bahagyang pagbaba sa unang bahagi ng trading sa umaga noong Martes.

