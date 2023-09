Apple Nakatakdang I-unveil ang iPhone 15: Ano ang Aasahan

Ang pinakaaasam na taunang paglulunsad ng produkto ng Apple ay malapit na, at ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa pag-unveil ng iPhone 15. Iminumungkahi ng mga alingawngaw at ulat na ang pinakabagong pag-ulit ng punong barko ng Apple ay may kasamang hanay ng mga bagong feature, kabilang ang isang katulad ng Android. charging port at pinahusay na camera zoom. Gayunpaman, nagbabala ang mga analyst na ang mga karagdagan na ito ay maaaring mag-ambag sa mas mataas na tag ng presyo para sa mga consumer.

Ayon sa mga analyst ng Wedbush Securities, ang pagpepresyo para sa mga modelo ng iPhone 15 ay maaaring humigit-kumulang $100 na mas mataas kaysa sa mga nakaraang linya ng smartphone mula sa Apple. Ito ay markahan ang unang pagkakataon sa mga taon na ang tech giant ay nagtaas ng mga presyo ng iPhone nito. Ang base model, isang 6.1-inch iPhone 15 na may 128 gigabytes na storage, ay maaaring magsimula sa $899, habang ang mas malaking 6.7-inch iPhone 15 Plus ay maaaring magsimula sa $999. Gayunpaman, ang mga mamimili ay maaaring makakita ng mga may diskwentong presyo sa pamamagitan ng mga pangunahing carrier ng telepono sa US sa mga buwan pagkatapos ng paglabas.

Ang iPhone 15 ay inaasahang magdadala ng ilang kapansin-pansing pag-upgrade. Sinasabi ng mga pagsusuri sa Wedbush na magtatampok ang device ng mas mabilis na A17 bionic chip, pinahusay na buhay ng baterya, isang type-C charging port, pinahusay na teknolohiya ng camera, at mga titanium edge. Ang isa sa mga namumukod-tanging feature ay ang periscope telephoto lens sa iPhone 15 Pro Max, na makabuluhang nagpapahusay sa mga optical zoom na kakayahan ng telepono. Sa pamamagitan ng 5x-6x optical zoom, nag-aalok ito ng dobleng zoom ng nakaraang iPhone 14 Pro. Bilang karagdagan, ang iPhone 15 ay malamang na gumamit ng USB-C charging port, katulad ng mga matatagpuan sa mga Android smartphone.

Ang pagpapasya kung mag-upgrade sa iPhone 15 ay maaaring maging mahirap, lalo na kung nagmamay-ari ka na ng medyo bagong iPhone, gaya ng iPhone 12 o mas bagong modelo. Si Olivier Blanchard, isang research director sa tech research firm na The Futurum Group, ay nagmumungkahi na ang desisyon ay dapat depende sa kung anong uri ng handset ang kasalukuyang ginagamit mo. Kung mayroon kang mas lumang modelo, ang bagong chip ng iPhone 15, pinahusay na feature ng camera, at USB-C port ay maaaring maging isang makabuluhang hakbang. Gayunpaman, kung mayroon kang isang mas kamakailang iPhone, ang kakulangan ng mga groundbreaking na pag-unlad ay maaaring gumawa ng makatwirang pagpili sa iyong kasalukuyang device.

