Ilalabas ng Apple ang iPhone 15 na Binuo ng India sa Global Sales Debut Day

Plano ng Apple na ilunsad ang iPhone 15, na gagawin sa India, sa pandaigdigang araw ng pagbebenta nito, ayon sa mga mapagkukunang pamilyar sa bagay na ito. Habang ang karamihan sa mga iPhone 15 na unit ay gagawin pa rin sa China, ang hakbang na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-alis mula sa nakaraang diskarte ng Apple sa pangunahing pagbebenta ng mga device na gawa sa China. Itinatampok din nito ang lumalagong mga kakayahan sa produksyon ng India at nagpapahiwatig ng pagsisikap ng Apple na paliitin ang agwat sa pagitan ng mga base ng pagmamanupaktura nito sa India at China.

Ang Apple na nakabase sa Cupertino ay nagsimulang gumawa ng iPhone 15 sa isang pabrika sa Tamil Nadu, India, noong nakaraang buwan. Gayunpaman, maaaring mangyari ang bahagyang pagkaantala dahil sa hindi inaasahang mga bottleneck sa logistik. Pinapataas ng Apple ang proporsyon ng mga iPhone na na-assemble sa India, na umaabot sa 7% sa katapusan ng Marso. Ang pagbabagong ito ay resulta ng mga insentibong pinansyal ng Punong Ministro ng India na si Narendra Modi upang palakasin ang lokal na pagmamanupaktura at ang pangangailangan ng Apple na pag-iba-ibahin ang produksyon nito sa kabila ng Tsina sa gitna ng digmaang pangkalakalan ng US-China.

Inaasahan na ang iPhone 15 ang pinakamahalagang pag-update sa device sa loob ng tatlong taon, na nagtatampok ng mga upgrade sa camera system at isang pinahusay na three-nanometer na processor sa mga modelong Pro. Ang bagong lineup na ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa muling pagbuhay ng mga benta ng Apple, dahil ang kumpanya ay nag-ulat ng pagbaba ng mga benta para sa ikatlong magkakasunod na quarter dahil sa mahinang demand ng consumer sa mga pangunahing merkado tulad ng US, China, at Europe.

Pinalawak din ng Apple ang presensya nito sa India, na nagbukas ng mga unang tindahan nito sa bansa ngayong taon. Ang Indian market ay tinitingnan bilang parehong pagkakataon sa tingian at isang mahalagang production base para sa mga gadget ng Apple sa mahabang panahon. Sa quarter hanggang Hunyo, ang mga benta ng iPhone sa India ay nakaranas ng double-digit na paglago, na umabot sa isang bagong mataas.

Ang iba pang mga supplier ng Apple sa India, tulad ng Pegatron Corp at isang pabrika ng Wistron Corp na malapit nang makuha ng Tata Group, ay inaasahang magsisimula rin sa pag-assemble ng iPhone 15.

Mga Pinagmulan: Bloomberg News