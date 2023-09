Ang Epekto ng Pagbabawal ng China sa Apple Shares at Qualcomm

By

Nakaranas ang Apple (AAPL) ng malaking pagbaba sa mga share nito sa nakalipas na dalawang araw, kasunod ng mga ulat ng pagbabawal ng China sa higanteng teknolohiya. Ang pagbabawal na ito ay nagdulot din ng ripple effect sa isa sa mga supplier ng Apple, Qualcomm (QCOM), habang bumababa ang stock nito.

Ang pagbabawal, na ipinataw ng China, ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa hinaharap na mga benta ng mga produkto ng Apple sa isa sa mga pangunahing merkado nito. Bilang resulta, ang mga pagbabahagi ng Apple ay tumama, na nagdulot ng negatibong epekto sa pangkalahatang pagpapahalaga ng kumpanya. Ang pagbaba sa stock ng Apple ay higit na nakaapekto sa Qualcomm, na isa sa mga pangunahing supplier para sa higanteng teknolohiya.

Ang Qualcomm ay isang tagagawa ng semiconductor na nagbibigay ng mahahalagang bahagi para sa mga device ng Apple. Sa pagbaba ng mga pagbabahagi ng Apple, ang stock ng Qualcomm ay nakakita rin ng pagbaba pagkatapos ng pagsasara ng kampana ngayong araw. Ang pagbabang ito ay konektado sa kawalan ng katiyakan sa paligid ng mga benta ng Apple sa China at ang mga potensyal na kahihinatnan para sa mga supplier nito.

Bilang karagdagan sa mga implikasyon para sa Apple at Qualcomm, lumitaw ang isang hiwalay na kuwento ng balita na kinasasangkutan ng Disney (DIS) at Gobernador ng Florida na si Ron DeSantis. Ang kaso na inihain ng Disney laban kay Gobernador DeSantis ay nakasentro sa isang hindi pagkakaunawaan sa Unang Susog. Inakusahan ng Disney ang paghihiganti sa pagpuna sa 'Don't Say Gay' bill ng Florida.

Itinatampok ng demanda na ito ang patuloy na debate tungkol sa kalayaan sa pagsasalita at ang lawak kung saan maaaring kumilos ang mga pampublikong tao, gaya ng mga gobernador, laban sa mga indibidwal o kumpanyang nagpapahayag ng kritisismo. Ang kinalabasan ng kasong ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa proteksyon ng mga karapatan sa malayang pananalita sa estado ng Florida.

Sa buod, ang pagbabawal ng China sa Apple ay nagkaroon ng kapansin-pansing epekto sa mga share ng kumpanya at sa supplier nito, ang Qualcomm. Ang pagbaba sa stock ng Apple ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga benta sa hinaharap sa China, na nagdudulot ng ripple effect sa stock ng Qualcomm. Samantala, ang demanda ng Disney laban kay Gobernador DeSantis ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa kalayaan sa pagsasalita at ang kapangyarihan ng mga pampublikong pigura na gumanti laban sa pagpuna.

Kahulugan:

– Pagbabawal ng China: Isang paghihigpit na ipinataw ng gobyerno ng China sa pagbebenta o pag-import ng ilang produkto o serbisyo.

– Qualcomm: Isang tagagawa ng semiconductor na nagbibigay ng mga bahagi para sa iba't ibang produkto ng teknolohiya.

– Unang Susog: Ang Unang Susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos ay ginagarantiyahan ang kalayaan sa pagsasalita, bukod sa iba pang mga pangunahing karapatan.

– 'Don't Say Gay' bill: Isang iminungkahing batas na naghihigpit sa mga talakayan o pagsulong ng mga paksa o isyu ng LGBT.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo ni Akiko Fujita ng Yahoo Finance