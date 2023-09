Ang AirPods Pro 2 ay May USB-C Charging Case

By

Inihayag ng Apple na ang bagong AirPods Pro 2 ay may kasamang USB-C charging case sa halip na Lightning connector. Ang pagbabagong ito ay umaayon sa pagpapatibay ng Apple ng USB-C bilang karaniwang connector para sa mga produkto nito, kabilang ang Mac, iPad, at Siri Remote.

Ang AirPods Pro 2 mismo ay hindi makakatanggap ng anumang mga upgrade sa hardware ngunit magiging tugma na ngayon sa USB-C charging. Nangangahulugan ito na madaling magamit ng mga user ang parehong cable para i-charge ang kanilang Mac, iPad, AirPods, at ang bagong lineup ng iPhone 15. Bilang karagdagan, ang AirPods Pro 2 ay maaaring direktang singilin mula sa iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, at iPhone 15 Pro Max.

Para sa mga customer na bibili ng bagong AirPods Pro 2, isasama sa kahon ang USB-C charging case. Gayunpaman, salungat sa mga paunang inaasahan, hindi ibebenta ng Apple ang USB-C charging case nang hiwalay.

Ang mga order para sa bagong AirPods Pro 2 na may USB-C charging case ay maaari na ngayong ilagay, na may mga pagpapadala na nakatakdang magsimula sa Setyembre 22. Ang presyo para sa AirPods Pro 2 ay nananatili sa $249.

Sa pangkalahatan, ang update na ito ay sumasalamin sa pangako ng Apple na i-standardize ang mga produkto nito gamit ang USB-C connector, na nagbibigay-daan para sa mas mataas na kaginhawahan at compatibility sa mga device.

Pinagmumulan:

– Apple Event