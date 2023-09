Apple Launch Event 2023: Mga Inaasahan para sa iPhone 15 Series at Higit Pa

By

Ang pinakaaabangang taunang kaganapan sa paglulunsad ng Apple, na kilala bilang 'Wonderlust', ay nakatakdang maganap ngayon, at ang mga mahilig sa Apple sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa pag-unveil ng susunod na henerasyong serye ng iPhone 15, kasama ang iba pang kapana-panabik na mga anunsyo. Pangungunahan ng CEO na si Tim Cook ang kaganapan sa iconic na Steve Jobs Theater sa California.

Sa panahon ng kaganapan, magbibigay ang mga Apple analyst ng mga insight at opinyon sa kung ano ang aasahan mula sa Apple Launch Event 2023. Magkakaroon ng malalim na pagsusuri sa mga napapabalitang feature ng iPhone 15, kabilang ang susunod na henerasyong Apple Watch at iba pang mga kapana-panabik na accessories. Ang mga live na update at visual mula sa Cupertino Park ay magbibigay sa mga manonood ng isang sulyap sa kapaligiran ng kaganapan.

Ang isa sa mga highlight ng kaganapan ay walang alinlangan na ang paglulunsad ng serye ng iPhone 15. Iminumungkahi ng mga naunang ulat na ang batayang modelong iPhone 15 ay magpapanatili ng katulad na mga dimensyon at timbang gaya ng hinalinhan nito, ang iPhone 14. Ang iPhone 15 Pro ay inaasahang bahagyang mas makapal ngunit mas magaan kaysa sa nakaraang modelo. Ang iPhone 15 Pro Max, sa kabilang banda, ay inaasahang magiging mas magaan at bahagyang mas manipis kaysa sa hinalinhan nito.

Sa mga tuntunin ng pagpepresyo, hinuhulaan na ang panimulang presyo ng mas maliit na modelo ng Pro ay mananatili sa $999. Gayunpaman, magkakaroon ng mga pagpapahusay sa pagganap nito, kabilang ang pagtaas ng RAM.

Mayroon ding mga alingawngaw ng iba pang mga kapana-panabik na tampok, tulad ng posibilidad ng isang mas magaan na iPhone 15 Pro na may midframe na ginawa mula sa Grade 5 Titanium. Bukod pa rito, may haka-haka na ang susunod na henerasyon ng mga iPhone ay maaaring lumipat sa USB-C charging cables.

Para mapanood nang live ang kaganapan sa paglulunsad ng Apple Wonderlust, maraming opsyon sa streaming ang mga manonood. Maaaring tumutok ang mga subscriber ng Apple TV sa kanilang mga device sa 10:30 pm, at mapapanood ng mga hindi subscriber ang kaganapan sa opisyal na pahina ng YouTube ng Apple. Bilang kahalili, maaari ring panoorin ng mga manonood ang kaganapan sa pamamagitan ng kanilang mga web browser sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Apple.

Pagkatapos ng keynote speech ni CEO Tim Cook, magkakaroon ng karagdagang pagsusuri sa pananaw at layunin ng Apple, na nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa direksyon ng kumpanya.

