Paalam sa iPhone 13 Mini: Ibinaba ng Apple ang Pinakamaliit nitong Telepono

Itinigil ng Apple ang iPhone 13 Mini, kasunod ng katulad na kapalaran gaya ng hinalinhan nito, ang iPhone 12 Mini. Ang mas maliit na laki ng telepono ay inalis sa lineup ng Apple, na nag-iiwan ng puwang para sa iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, at ang pangalawang henerasyong iPhone SE (2022).

Ang iPhone 12 Mini, na ipinakilala noong 2020, ay nakatanggap ng magkahalong review. Habang ang ilan, kabilang ang manunulat ng artikulong ito, ay mga tagahanga ng maliit na laki, maraming mga gumagamit ang nadismaya sa buhay ng baterya at masikip na screen. Bilang resulta, kinailangan ng Apple na bawasan ang produksyon ng iPhone 12 Mini ng 70 porsiyento sa mas mababa sa isang taon.

Sa paghinto ng iPhone 13 Mini, ang mga mahilig sa maliit na screen ay mayroon pa ring ilang mga pagpipilian. Ang mga third-party na retailer at carrier tulad ng Amazon ay nag-aalok pa rin ng iPhone 13 Mini para sa pagbili. Bilang karagdagan, may mga disenteng maliliit na Android phone na magagamit, pati na rin ang budget-friendly na pangalawang henerasyong iPhone SE, na nagtatampok ng 4.7-pulgadang screen ngunit kulang ang ilan sa mga advanced na feature na makikita sa hindi na ipinagpatuloy na Mini model, tulad ng mga dual camera, MagSafe, ultra-wideband 5G, at Face ID.

Bagama't nagpasya ang Apple na lumayo sa paggawa ng mga mas maliit na laki ng mga telepono, mayroon pa ring mga alternatibo para sa mga mas gusto ang isang compact na device. Ang paghinto ng iPhone 13 Mini ay maaaring mabigo sa ilan, ngunit mayroon pa ring mga pagpipilian na magagamit sa merkado para sa mga naghahanap ng isang mas maliit na telepono.

Kahulugan:

– iPhone 13 Mini: Ang mas maliit na laki ng bersyon ng iPhone 13, na ipinakilala ng Apple sa kanilang lineup ng mga smartphone.

– iPhone SE: Isang modelo ng iPhone na angkop sa badyet na may mas maliit na laki ng screen, kadalasang nagbibigay ng serbisyo sa mga user na mas gusto ang mga compact na device.

Pinagmulan: Sheena Vasani, The Verge.