Ang Paparating na Kaganapan sa Press ng Apple: Ano ang Maaasahan Natin?

Naghahanda na ang Apple para sa pinakahihintay nitong press event, na nakatakdang maganap sa punong-tanggapan ng kumpanya sa Cupertino, California. Habang ang taunang kaganapan sa iPhone ay karaniwang nakatuon sa mga incremental na pag-upgrade, sa taong ito ay inaasahang ipakilala ng Apple ang USB-C charging sa mga smartphone nito sa unang pagkakataon. Ang hakbang na ito ay aayon sa kamakailang batas ng European Union na nangangailangan ng lahat ng maliliit na device na suportahan ang USB-C charging sa 2024.

Ang pagpapatibay ng USB-C charging ay hindi lamang magpapadali sa proseso ng pag-charge sa iba't ibang device at brand ngunit mababawasan din ang bilang ng mga charger at cable na kailangang labanan ng mga consumer. Naniniwala ang mga analyst na ang pagbabagong ito ay isang makabuluhang pagkagambala sa disenyo ng iPhone, ngunit hindi isang dramatikong pagbabago.

Bilang karagdagan sa USB-C charging, ang lineup ng iPhone 15 ay napapabalitang nagtatampok ng feature na "Dynamic Island", na pinapalitan ang notch sa tuktok ng screen. Ang mga high-end na iPhone 15 Pro at 15 Pro Max na mga modelo ay inaasahang magkakaroon ng mga bagong feature, kabilang ang isang rear-facing periscope lens para sa pinahusay na optical zoom at isang titanium casing para sa mas magaan at mas manipis na device. Ang mga modelong ito ay inaasahan din na pinapagana ng pinakabagong A17 chip ng Apple, na nag-aalok ng mas mabilis na pagproseso at mas mahabang buhay ng baterya.

Ang kaganapan sa press ay maaari ding magbigay ng mga update sa mixed reality headset ng Apple, ang Vision Pro, na nakatakdang ilunsad sa 2024. Maaaring matukso ng Apple ang mga bagong feature at pakikipagtulungan para sa futuristic na produktong ito.

Bukod dito, malamang na ipalabas ng Apple ang pinakabagong Apple Watches nito, kasama ang Apple Watch Series 9, kasama ang mga bagong iPhone. Maaari ring ipakita ng kumpanya ang mga susunod na henerasyon nitong AirPods na may USB-C-compatible na charging case. Ang mga petsa ng paglunsad para sa paparating na mga operating system, gaya ng iOS 17, ay maaari ding ipahayag.

Gayunpaman, ang kaganapan ay hindi inaasahang magtatampok ng mga bagong iPad o Mac computer, dahil inaasahan ng mga analyst na darating ang mga anunsyo sa Oktubre. Gayundin, ang Apple ay hindi hinuhulaan na maglalabas ng isang foldable device upang makipagkumpitensya sa mga handog ng Samsung at Google.

Sa buod, ang paparating na press event ng Apple ay nangangako ng mga kapana-panabik na update at pagbabago, kasama ang pagpapakilala ng USB-C charging sa mga iPhone bilang isang makabuluhang highlight. Maaasahan din ng mga mamimili ang mga bagong feature sa lineup ng iPhone 15, pati na rin ang mga panunukso para sa Vision Pro mixed reality headset. Ang kaganapan ay naka-iskedyul na maganap sa punong-tanggapan ng Apple at magiging livestream sa kanilang website.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan 1 [Link]

– Pinagmulan 2 [Link]