Ipinapakilala ng iOS 17 ang Mga Nakatutuwang Bagong Feature: StandBy Mode, Live Voicemail, at Higit Pa

Ang iOS 17, ang pinakabagong operating system mula sa Apple, ay nakatakdang maging available para sa pampublikong pag-download sa ika-18 ng Setyembre. Sa kaganapan ng paglulunsad ng iPhone 15 ng Apple, inihayag ng kumpanya ang pagdating ng iOS 17, na unang inihayag sa Worldwide Developers Conference (WWDC) noong Hunyo.

Maaaring umasa ang mga user ng iPhone sa isang hanay ng mga bagong feature sa paglabas ng iOS 17. Ang standBy mode ay isang kapansin-pansing karagdagan, na nagpapahintulot sa mga user na gawing isang orasan sa gilid ng kama ang kanilang mga iPhone kapag inilagay sa gilid nito. Ang tampok na Live Voicemail ay nagdadala ng isang madaling gamiting serbisyo ng transkripsyon, na nagpapakita ng isang live na transcript ng mga voicemail habang nire-record ang mga ito. Ang autocorrect at voice transcription ay nakatanggap din ng mga pagpapahusay, na nagpapahusay sa karanasan ng user.

Higit pa rito, maaari na ngayong i-activate ang Siri nang hindi kinakailangang magsabi ng "hey" muna. Bukod pa rito, ipinakilala ng iOS 17 ang isang bagong Journal app, na nagbibigay sa mga user ng kakayahang gumawa ng mga nako-customize na sticker at mag-set up ng Mga Poster ng Contact. Ang tampok na NameDrop ay nagbibigay-daan sa madaling pagbabahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng AirDrop sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang iPhone device.

Para sa mga user ng iPad, ang buong-release na bersyon ng iPadOS 17 ay ilulunsad din sa ika-18 ng Setyembre. Pinahuhusay ng update na ito ang pakikipag-ugnayan ng widget at binibigyang-daan ang mga user na i-personalize ang kanilang mga lock screen. Kasama sa mga tugmang modelo ng iPad ang 6th-generation iPad, 5th-generation iPad mini, 3rd-generation iPad Air, at 2nd-generation iPad Pro 12.9-inch na mga modelo o mas bago.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng feature ng iOS 17 ay maaaring available sa bawat bansa o rehiyon. Pinapayuhan ng Apple ang mga user na tingnan ang website nito para sa partikular na impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng feature.

Sa konklusyon, ang iOS 17 ay nagpapakita ng mga kapana-panabik na bagong feature para sa mga user ng iPhone, gaya ng StandBy mode, Live Voicemail, at pinahusay na functionality ng Siri. Ang paglabas ng iPadOS 17 ay nagdudulot din ng mga pagpapahusay sa mga karanasan ng gumagamit ng iPad. Maaaring umasa ang mga mahilig sa Apple na tuklasin ang mga bagong feature at update na ito kapag naging available para sa pag-download ang mga operating system.

