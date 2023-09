Ang Apple ba ay isang Growth Stock o isang Value Stock?

Sa kamakailang balita, ang Apple (AAPL) ay nakakuha ng atensyon dahil sa inaasahang iPhone 15 na anunsyo nito at pagbaba ng stock nito kasunod ng mga ulat ng China na nagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno na gumamit ng mga iPhone sa trabaho. Ito ay humantong sa maraming mga analyst na magtanong kung ang Apple ay inuri bilang isang stock ng paglago o isang stock ng halaga.

Upang pag-aralan ang isyung ito, ang Yahoo Finance Senior Reporter na si Allie Garfinkle ay nag-explore sa hinaharap ng Apple at nagpapayo sa mga mamumuhunan kung paano nila dapat makita ang stock.

Ang mga stock ng paglago ay karaniwang nauugnay sa mga kumpanyang inaasahang makakaranas ng mabilis na pagpapalawak at pataasin ang kanilang mga kita sa mas mataas na average na rate. Ang mga stock na ito ay madalas na nakikipagkalakalan sa mas mataas na mga halaga dahil sa mga inaasahan ng mamumuhunan para sa paglago sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga stock na may halaga ay itinuturing na undervalued kaugnay ng kanilang intrinsic na halaga. Ang mga stock na ito ay maaaring walang parehong potensyal na paglago tulad ng mga stock ng paglago, ngunit madalas silang itinuturing na may matatag na mga batayan at kalakalan sa isang diskwento.

Ang Apple ay may kasaysayan ng pagiging isang stock ng paglago, na hinimok ng mga groundbreaking na produkto nito gaya ng iPhone at iPad. Gayunpaman, ang mga kamakailang hamon ng kumpanya, kabilang ang pagbagal ng mga benta ng iPhone at mga tensyon sa kalakalan sa China, ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kakayahang magpatuloy sa trajectory na ito ng paglago.

Iminumungkahi ni Garfinkle na ang mga mamumuhunan ay dapat lumapit sa Apple hindi lamang bilang isang paglago o isang halaga ng stock, ngunit sa halip ay isaalang-alang ito bilang isang hybrid. Binibigyang-diin niya ang malakas na posisyon sa pananalapi ng kumpanya, kabilang ang isang malawak na reserbang cash, pagtaas ng mga pagbabayad ng dibidendo, at isang programang share buyback. Ang mga salik na ito ay nagpapahiwatig na ang Apple ay nagtataglay ng mga katangian ng parehong paglago at halaga ng mga stock, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon sa pamumuhunan para sa mga mamumuhunan na may magkakaibang mga diskarte.

Kapag nag-iisip ng mga pamumuhunan sa Apple, dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang mga salik gaya ng pipeline ng pagbabago ng kumpanya, mga potensyal na pagkakataon sa merkado, at mapagkumpitensyang tanawin. Ang mga salik na ito ay makakatulong na matukoy kung ang Apple ay maaaring mapanatili ang paglago nito at ibalik ang kumpiyansa ng mamumuhunan.

Sa pangkalahatan, ang pag-uuri ng Apple bilang isang paglago o halaga ng stock ay hindi isang malinaw na pagpapasiya. Ang nakaraang tagumpay nito bilang isang stock ng paglago at ang kasalukuyang posisyon sa pananalapi nito bilang isang stock ng halaga ay nagpapakita ng isang mas nuanced na pananaw. Upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pamumuhunan, dapat na maingat na suriin ng mga mamumuhunan ang potensyal ng Apple para sa paglago sa hinaharap at ang kasalukuyang pagpapahalaga nito.

Pinagmumulan: Wala