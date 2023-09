Inanunsyo ng Apple ang iPhone 15 at Apple Watch sa Taunang Kaganapan sa Paglulunsad

Ginanap ng Apple ang taunang kaganapan sa paglulunsad ng iPhone nito sa Apple Park sa Cupertino, California, na inilalantad ang inaabangang iPhone 15 at iPhone 15 Plus. Ipinakita rin ng kaganapan ang bagong Apple Watch, na gawa sa 95% titanium.

Ang isang kapansin-pansing pagbabago sa lineup ng produkto ng Apple ay ang paglipat mula sa katad bilang isang materyal. Ipinakilala ng kumpanya ang ilang mga bagong banda at kulay batay sa fiber at plastic, na nagpapakita ng kanilang pangako sa paggamit ng mga recycled na materyales. Ang hakbang na ito ay nagmamarka ng pag-alis mula sa orihinal na paglulunsad ng Apple Watch noong 2014, na nagbigay-diin sa fashion at luxury finishes tulad ng leather.

Itinatampok na ngayon ng iPhone 15 at iPhone 15 Plus ang Dynamic Island, isang feature na ipinakilala sa nakaraang iPhone 14 Plus. Ang dynamic na display technology na ito ay available sa parehong mas mataas at lower-end na mga modelo ng iPhone 15.

Ang iPhone 15 ay inihayag sa isang preview na video, na nagpapakita ng mga bagong kulay nito: naka-mute na pink, dilaw, berde, asul, at itim. Ipinakita ni Tim Cook, CEO ng Apple, ang pinakabagong karagdagan sa lineup ng iPhone.

Sa mga tuntunin ng pagpepresyo, ang Apple Watch Ultra 2 ay ipepresyo sa $799, ang Series 9 sa $399, at ang pangalawang henerasyong SE sa $249.

Binabago rin ng Apple ang mga banda nito para sa Apple Watch. Sa pagtutok sa pagpapanatili ng kapaligiran, ipinakilala ng kumpanya ang mga bagong pinong habi na banda na 100% walang katad. Nakipagtulungan ang Apple sa marangyang brand na Hermès sa apat na bagong banda at nag-anunsyo ng pakikipagtulungan ng banda sa brand ng sportswear na Nike.

Ang highlight ng bagong Apple Watch Ultra 2 ay ang S9 chip nito, na nagbibigay-daan sa paghahanap ng katumpakan sa pamamagitan ng pangalawang henerasyong ultra-wideband na arkitektura. Ipinagmamalaki nito ang isang bagong display na may kakayahang 3,000 nits, 72 oras na buhay ng baterya, at 95% recycled titanium.

Ang mga inisyatiba sa kapaligiran ng Apple ay na-highlight din sa panahon ng kaganapan. Tinalakay ng dating Environmental Protection Agency administrator at Apple executive na si Lisa Jackson ang pangako ng kumpanya sa malinis na enerhiya at pagbabawas ng mga emisyon sa supply chain nito.

Sa isang video tungkol sa mga inisyatiba sa kapaligiran ng Apple, ang aktres na si Octavia Spencer ay gumawa ng isang cameo appearance bilang "Mother Nature," kasama sina Tim Cook at Lisa Jackson.

Ang pagtutok ng Apple sa artificial intelligence ay kitang-kita sa pagpapakilala ng “neural engine,” isang AI accelerator na naka-embed sa mga chips nito. Pinapahusay ng teknolohiyang ito ang mga kakayahan sa pag-aaral ng machine habang nag-o-optimize ng pagkonsumo ng kuryente, na itinatakda ang Apple na bukod sa mga kakumpitensya tulad ng OpenAI at Google.

Ang mga bagong feature para sa Apple Watch ay inihayag din, kabilang ang Double Tap, na nagpapahintulot sa mga user na makipag-ugnayan sa device gamit ang kanilang hintuturo at hinlalaki nang hindi hinahawakan ang screen. Ang tampok na "Hanapin ang Aking iPhone" ng Relo ay pinahusay din upang magbigay ng mas tumpak na impormasyon sa lokasyon.

Sa pangkalahatan, ipinakita ng taunang kaganapan sa paglulunsad ng Apple ang mga pinakabagong inobasyon nito sa mga smartphone at smartwatch, na nagpapakita ng pangako ng kumpanya sa sustainability, AI, at karanasan ng user.

