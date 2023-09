Ang Paparating na iPhone 15 ng Apple: Ano ang Aasahan

Ang Apple ay naghahanda upang ibunyag ang pinakahihintay nitong iPhone 15 sa panahon ng taunang showcase ng produkto nito. Ang tech giant ay nakaranas ng banayad na pagbagsak sa mga benta, na may tatlong magkakasunod na quarter ng pagbaba ng mga numero, na nagpapahiwatig ng isa pang posibleng pagbagsak sa kasalukuyang quarter. Nagresulta ito sa pagbaba sa presyo ng stock ng Apple at paghinto sa paglago ng halaga nito sa pamilihan.

Katulad ng mga nakaraang pag-ulit, ang iPhone 15 ay hindi inaasahang magtatampok ng mga groundbreaking na teknolohikal na pagsulong. Sa halip, malamang na mag-aalok ito ng mga incremental na pagpapabuti sa mga chip, baterya, at camera nito. Gayunpaman, ang isang kapansin-pansing pagbabago ay ang pagpapatibay ng USB-C cable standard, na malamang na ipapakilala ng Apple para sa pagsingil.

Ang paglipat na ito sa USB-C ay pangunahing hinihimok ng isang utos mula sa mga European regulator na nananawagan para sa pag-phase out ng mga Lightning port cable sa 2024. Mayroong haka-haka kung ipapatupad ng Apple ang pagbabagong ito sa buong mundo o lilimitahan ito sa European market. Sa kabutihang palad, maraming mga mamimili ang nagmamay-ari na ng mga USB-C cable dahil sa kanilang malawak na paggamit sa iba't ibang mga device, na ginagawang medyo maginhawa ang paglipat. Nag-aalok din ang mga USB-C cable ng mas mabilis na bilis ng pag-charge at paglilipat ng data kumpara sa mga Lightning cable, na maaaring makitang positibo para sa mga consumer.

Bukod pa rito, ang mga modelo ng iPhone 15 ay maaaring magtampok ng muling pagdidisenyo, na may cutout na nagbabago ng hugis sa display screen na kilala bilang "Dynamic Island." Ang elementong ito ng disenyo ay unang ipinakilala sa mga Pro at Pro Max na device noong nakaraang taon. Mayroon ding mga alingawngaw ng mga bersyon ng Pro at Pro Max na may kasamang periscope-style na telephoto lens na may 6x optical zoom, na nagbibigay ng mas pinahusay na karanasan sa camera para sa long-distance na photography.

Sa mga pag-upgrade na ito, hinuhulaan ng mga analyst ang potensyal na pagtaas sa mga presyo ng mga modelong Pro at Pro Max. Dumating ito sa panahon na ang post-pandemic inflation ay nakakaapekto na sa mga badyet ng sambahayan, na sumusubok sa kahandaan ng consumer na magbayad para sa mga premium na device.

Bukod sa mga bagong iPhone, inaasahang ilalabas din ng Apple ang mga pinakabagong smartwatch nito at ang paparating na iOS 17 operating system. Ipapakilala ng iOS 17 ang mga feature gaya ng mga real-time na transkripsyon ng mga hindi nasagot na tawag, na nagbibigay-daan sa mga user na magpasya kung sasagutin ang tawag bago i-record ang voicemail.

Sa pangkalahatan, ang paglabas ng iPhone 15 ng Apple ay lubos na inaasahan, kahit na walang mga pangunahing pagsulong sa teknolohiya. Ang pag-ampon ng mga USB-C cable, pagpapahusay ng camera, at pag-update ng software ay inaasahang makakaakit sa mga mamimili at humimok ng mga benta.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo: [Magdagdag ng Pangalan ng Pinagmulan at URL]

– Depinisyon ng USB-C: [Magdagdag ng Pangalan at Kahulugan ng Pinagmulan]

– Depinisyon ng Lightning port: [Magdagdag ng Pangalan at Kahulugan ng Pinagmulan]