Inilabas ng Apple ang Mga Nakatutuwang Pag-upgrade at Potensyal na Pagtaas ng Presyo para sa iPhone 15 Pro at Pro Max

Nakatakdang ihayag ng Apple ang pinakabagong lineup ng mga produkto nito sa paparating na event na "Wonderlust", na nagtatampok ng pinakaaabangang iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max. Sa tabi ng mga bagong smartphone na ito, maaasahan ng mga consumer na makita ang Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, bagong AirPods Pro, at higit pa. Gayunpaman, ang mga pagbabagong inihanda ng Apple para sa mga bagong modelo ng iPhone ang nakakuha ng atensyon ng lahat, lalo na ang potensyal na pagtaas ng presyo.

Isa sa mga pangunahing dahilan para sa pagtaas ng presyo ng iPhone 15 Pro at Pro Max ay ang pagpapakilala ng mga kapana-panabik na pag-upgrade. May ambisyosong plano ang Apple para sa lineup ng iPhone 15, kabilang ang paglipat mula Lightning sa USB-C, suporta para sa Qi 2 wireless charging, isang programmable mute button na may function na Action button sa mga modelong Pro, bukod sa iba pang feature.

Ang isang kamakailang ulat mula sa Digitimes ay nagmumungkahi na ang serye ng iPhone 15 Pro ay maaari ring makakita ng isang makabuluhang pagtaas ng presyo dahil sa dalawang pangunahing pag-upgrade. Una, isinasaalang-alang ng Apple ang paglipat mula sa hindi kinakalawang na asero patungo sa titanium chassis, na maaaring magtaas ng mga gastos sa produksyon. Pangalawa, ang modelo ng Pro Max ay maaaring eksklusibong nagtatampok ng pag-upgrade ng periscope lens, na nagbibigay-daan para sa 5-6x optical zoom, na may ilang pinagmumulan na nag-iisip ng kahit na 10x optical zoom na kakayahan.

Sa mga tuntunin ng pagpepresyo, ang iPhone 15 Pro at Pro Max ay maaaring maging pinakamahal na mga modelo ng iPhone hanggang ngayon. Ang pagdaragdag ng bagong optical zoom camera ay maaaring mapataas ang presyo ng Pro Max ng $200. Ayon sa Forbes, ang inaasahang pagkasira ng presyo para sa lineup ng iPhone 15 ay ang mga sumusunod: iPhone 15 simula sa $799, iPhone 15 Plus simula sa $899, iPhone 15 Pro simula sa $1,099, at iPhone 15 Pro Max simula sa $1,299.

Ang desisyon ng Apple na ipatupad ang mga pagbabagong ito ay pinaniniwalaan na isang madiskarteng hakbang upang balansehin ang demand sa mga modelo ng iPhone nito. Sa nakaraang cycle, ang mga modelo ng Pro at Pro Max ay nalampasan ang karaniwang mga modelo ng iPhone at Plus dahil sa isang maliit na pagkakaiba sa presyo. Sa pamamagitan ng pagtaas ng agwat sa presyo sa pagitan ng Pro at non-Pro na mga modelo, nilalayon ng Apple na ipantay ang demand at suportahan ang supply chain nito. Dahil dito, ang iPhone 15 Pro ay nagkakahalaga ng halos $300 na higit pa kaysa sa karaniwang iPhone 15, habang ang iPhone 15 Pro Max ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $400 na higit pa kaysa sa iPhone 14 Plus.

Ang mga pagkakaiba sa presyo na ito ay maaaring mag-isip nang dalawang beses sa mga potensyal na upgrader, ngunit hinahangad ng Apple na taasan ang average na presyo ng pagbebenta nito upang mabawi ang kabuuang pagbaba sa merkado ng smartphone. Ito ay nananatiling upang makita kung ang mga upgrade at pagtaas ng presyo ay makatwiran at kung ang mga mamimili ay ituturing na ang mga bagong iPhone ay nagkakahalaga ng pamumuhunan. Ang Apple Event ay nakatakdang maganap sa Setyembre 12.

Pinagmumulan:

– Digitimes

- Forbes