DYNAMIC ISLAND AT 48MP CAMERA NA INAASAHAN SA IPHONE 15 AT IPHONE 15 PLUS

Ayon sa mga ulat, pinaplano ng Apple na ipakilala ang ilan sa mga pangunahing tampok ng iPhone 14 Pro sa paparating na mga modelo ng iPhone 15 at iPhone 15 Plus nito. Kasama sa mga feature na ito ang Dynamic Island front camera system at ang 48MP rear camera.

Ang Dynamic Island ay isang hugis-pill na cutout na naglalaman ng front camera at mga sensor ng Face ID. Sinasabing mas maliit ito kaysa sa kasalukuyang notch na makikita sa mga modelo ng iPhone, na nagbibigay sa mga user ng mas maraming espasyo sa screen. Ang feature na ito ay unang ipinakilala sa iPhone 14 Pro at iPhone 14 Pro Max.

Kasama ng Dynamic Island, ang iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay inaasahang makakatanggap din ng upgrade sa rear camera. Ang 48MP na rear camera ay mag-aalok ng pinahusay na low-light na photography at higit na detalye sa mga larawan, na hihigit sa kasalukuyang 12MP na rear camera sa mga kasalukuyang modelo ng iPhone.

Bilang karagdagan sa mga pagpapabuti ng camera na ito, ang iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay inaasahang magtatampok ng mas mabilis na A16 Bionic chip. Gayunpaman, iminumungkahi ng mga ulat na irereserba ng Apple ang bagong A17 Bionic processor para sa iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max. Inaasahan din na ang mga non-pro iPhone 15 na modelo ay hindi isasama ang ProMotion display, isang mas mataas na refresh rate na screen na nagpapaganda ng pag-scroll at mga animation.

Sa pangkalahatan, ang iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay nakatakdang maging makabuluhang pag-upgrade sa kasalukuyang mga modelo ng iPhone. Sa pinahusay na performance, mga camera, at mga feature, ang mga bagong modelong ito ay mag-aalok sa mga user ng pinahusay na karanasan sa smartphone. Nabalitaan na ang iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay magagamit para sa pagbebenta sa Setyembre 22.

Pinagmumulan:

– Mark Gurman ng Bloomberg