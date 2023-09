Inaasahang Ilalabas ng Apple ang Bagong Lineup ng iPhone na may USB-C Charger

By

Nakatakdang ipahayag ng Apple ang bagong lineup ng iPhone nito ngayong araw, na inaasahang magtatampok ng switch mula sa Lightning patungo sa mga USB-C charger port. Ang hakbang na ito ay matapos ang isang hindi pagkakaunawaan sa European Union (EU), na nag-utos na ang lahat ng maliliit na device, kabilang ang mga telepono, ay dapat na tugma sa USB-C charging cables sa katapusan ng susunod na taon. Ang EU ay nangangatuwiran na ang pagbabagong ito ay magbabawas ng basura at makatipid ng pera para sa mga mamimili.

Nauna nang ipinaglaban ng Apple na ang Lightning cable nito ay mas secure kaysa sa mga USB-C charger, na ginagamit na ng mga kalabang kumpanya tulad ng Samsung. Gayunpaman, ang kumpanya ay sumusunod na ngayon sa kinakailangan ng EU. Ang mga bagong modelo ng iPhone ay inaasahang ipapakita sa kaganapan ng Wonderlust ng Apple, na kadalasan ay ang oras ng taon kung kailan ipinakilala ang mga bagong iPhone.

Ang anunsyo na ito ay dumating sa isang oras kung kailan nahaharap ang Apple sa pagbaba ng mga benta ng iPhone dahil sa mas mataas na mga presyo. Pinipili ng mga customer na ipagpaliban ang pag-upgrade sa mga mas bagong modelo. Bilang karagdagan, ang kumpanya ay nakikitungo sa mga diplomatikong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Iminumungkahi ng mga ulat na ipinagbabawal ng gobyerno ng China ang mga tagapaglingkod ng sibil sa paggamit ng mga Apple phone.

Hinuhulaan ng mga analyst na ang paglipat sa USB-C ang magiging pangunahing pokus ng anunsyo ng Apple. Naniniwala si Yory Wurmser, Principal Analyst sa Insider Intelligence, na ang kaganapan ngayon ay magtatampok din ng mga bagong modelo ng Apple Watch at AirPod, ngunit ang iPhone 15 ang magiging pinakamahalagang pagpapalabas para sa kumpanya. Naniniwala ang mga gumagawa ng patakaran ng EU na ang pagpapakilala ng isang karaniwang charger ay magpapasimple sa buhay ng mga Europeo at aalisin ang pangangailangan para sa mga hindi na ginagamit na charger, na magreresulta sa pagtitipid sa gastos na €250 milyon bawat taon para sa mga mamimili.

Bagama't maaaring may mga alalahanin ang ilang consumer tungkol sa pagbabago ng cable, hinuhulaan ng mga analyst tulad ng Avi Greengart mula sa Techsponential na sa loob ng isang henerasyon, tatanggapin at iangkop ng mga consumer ang bagong pamantayan. Inaasahan din na magtataas ang Apple ng mga presyo sa mga modelong Pro nito kasama ng mga pagpapabuti sa mga iPhone camera at chips.

Ang kamakailang pagbaba sa mga benta ng iPhone, na nagkakahalaga ng halos kalahati ng kabuuang kita ng Apple, ay nagdulot ng mga alalahanin. Ang mga paghihigpit ng gobyerno ng China sa mga iPhone sa mga tanggapan ng gobyerno at mga entity na sinusuportahan ng estado ay nakaapekto rin sa mga pagbabahagi ng Apple at sentimento sa merkado. Gayunpaman, ang mga analyst tulad ni Dan Ives mula sa Wedbush ay naniniwala na ang Apple ay nakakuha ng malaking bahagi ng merkado sa China at inaasahan na ang anumang potensyal na pagbabawal ay makakaapekto lamang sa isang maliit na bahagi ng inaasahang mga benta ng iPhone sa bansa.

Pinagmumulan:

- AFP

Kahulugan:

– Mga lightning charger port: Ang pagmamay-ari na charging port na ginagamit ng mga Apple device.

– USB-C: Isang universal charging port na nagiging pamantayan sa industriya para sa maraming mga elektronikong device.

– European Union (EU): Isang pampulitika at pang-ekonomiyang unyon ng 27 miyembrong bansa na matatagpuan sa Europe.

– Mga USB-C charging cable: Ang mga USB-C cable, na kilala rin bilang USB Type-C, ay mga reversible cable na may kakayahang magpadala ng parehong power at data.