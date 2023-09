Kaganapan sa iPhone ng Taglagas ng Apple: Mga Alingawngaw at Paglabas

By

Ang paparating na kaganapan sa iPhone sa taglagas ng Apple, na tinatawag na "Wonderlust," ay lubos na inaasahan. Ang kaganapan ay inaasahang magpapakita ng apat na bagong iPhone at isang pares ng mga modelo ng Apple Watch. Ang isang malaking pagbabago na malamang na mai-highlight ay ang paglipat mula sa mga Lightning cable patungo sa USB-C, bilang pagsunod sa mga regulasyon ng European Union.

Ang mga bagong iPhone, na inaasahang tatawaging iPhone 15 at iPhone 15 Pro, ay malamang na nagtatampok ng mga laki ng screen na katulad ng kanilang mga nauna. Ang mga nangungunang modelo, ang iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max, ay malamang na magkakaroon ng mga ProMotion display na may 120Hz variable refresh rate. Ang isa pang kapansin-pansing pagbabago ay ang pagpapakilala ng mga USB-C port, bagama't napapabalitang ang mga high-end na modelo lamang ang magkakaroon ng mas mabilis na bilis ng paglilipat ng data.

Ang Dynamic Island, ang display cutout na ipinakilala sa iPhone 14 Pro, ay inaasahang dadalhin sa lahat ng apat na modelo ng iPhone 15 series. Ang lumulutang na itim na pill-shaped na seksyon sa ibaba ng tuktok ng screen ay hindi lamang nagtatago ng front camera at Face ID sensor ngunit nagpapakita rin ng mga alerto at notification sa real-time.

Sa mga tuntunin ng disenyo, ang iPhone 15 Pro at Pro Max ay maaaring lumipat mula sa mga stainless steel frame patungo sa mga titanium frame, na ginagawa itong mas malakas at mas magaan. Inaasahan din ang mga mas manipis na bezel, na nakakamit sa pamamagitan ng isang bagong proseso ng pagmamanupaktura na tinatawag na low-injection pressure over-molding. Ang pro series ay maaari ding magtampok ng Action Button, katulad ng Apple Watch Ultra, na papalit sa tradisyonal na mute switch.

Ang mga pag-upgrade ng camera sa serye ng iPhone 15 ay inaasahang magsasama ng bagong periscope lens na eksklusibo sa modelong Pro Max, na nagbibigay-daan para sa pinahusay na mga kakayahan sa optical zoom. Bukod pa rito, malamang na magtatampok ang mga device ng mas mabilis, susunod na henerasyong chip, gaya ng napapabalitang 3nm A17 Bionic chip para sa mga modelong Pro at Pro Max.

Tulad ng para sa Apple Watch Series 9, ang pangunahing pagbabago sa hardware ay inaasahang ang pagpapakilala ng S9 chip, ang unang tunay na pag-upgrade ng processor mula noong 2020. Bagama't hindi ito maaaring mag-alok ng mga makabuluhang pagbabago, ang Apple Watch Series 9 ay inaasahang maging isang solidong pag-upgrade para sa mga mahilig sa Apple Watch.

Ang mga pre-order para sa mga bagong modelo ng iPhone ay malamang na magsisimula sa Biyernes kasunod ng kaganapan, na may pangkalahatang availability simula sa isang linggo mamaya. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang mga bagong modelong ito ay maaaring may mas mataas na tag ng presyo.

