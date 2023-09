Ipapahayag ng Apple ang Mga Bagong Modelo ng iPhone at Higit Pa sa Keynote Event

Ang Apple ay naghahanda upang ipakita ang pinakabagong lineup ng mga modelo ng iPhone sa pinakahihintay nitong pangunahing kaganapan, na pinamagatang "Wonderlust." Ang kaganapan ay naka-iskedyul para sa Martes sa 10 AM PT at mai-stream nang live para sa mga madla sa buong mundo. Sa tabi ng mga bagong iPhone, maaari ring maglabas ang Apple ng bagong Apple Watch at magbigay ng mga update sa paparating na Vision Pro VR headset.

Iminumungkahi ng mga alingawngaw na ipakikilala ng Apple ang apat na susunod na henerasyong modelo ng iPhone: ang iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, at iPhone 15 Pro Max. Kapansin-pansin, ang mga modelong "Pro" ay inaasahang magtatampok ng switch mula sa mga stainless steel frame patungo sa mas magaan at potensyal na mas manipis na titanium frame. Bagama't may haka-haka tungkol sa magiging hitsura nito, ang mga detalye ay pananatilihing nakatago hanggang sa kumperensya.

Ang isang makabuluhang pagbabago na malamang na ipahayag ng Apple ay ang paglipat mula sa pagmamay-ari nitong Lightning port patungo sa mas malawak na pinagtibay na USB-C port. Ang pagbabagong ito ay hinihimok ng mga regulasyon ng EU at maaaring magkaroon ng mga implikasyon sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga mamimili sa iPhone sa hinaharap sa kanilang mga device. Ito ay nananatiling upang makita kung paano ipapakita at bigyang-katwiran ng Apple ang pagbabagong ito sa mga customer nito.

Bilang karagdagan sa pagbubunyag ng iPhone, maaaring samantalahin ng Apple ang pagkakataong mag-unveil ng bagong pag-ulit ng Apple Watch. Ang kumpanya ay may isang track record ng pag-refresh ng sikat na naisusuot na aparato sa isang taunang batayan, bagaman ang mga detalye tungkol sa bagong Apple Watch ay kakaunti pa rin.

Higit pa rito, maaaring madaling hawakan ng Apple ang Vision Pro, ang pinaka-inaasahang virtual reality headset nito. Dahil nakakaakit ng malaking atensyon ang kaganapan sa iPhone, hindi nakakagulat kung ang Apple ay nagbigay ng mga update sa pag-usad ng Vision Pro bago ang inaasahang paglulunsad nito sa susunod na taon.

Upang mapanood ang livestream ng pangunahing kaganapan, maa-access ito ng mga manonood nang direkta sa opisyal na website ng Apple o sa pamamagitan ng YouTube. Magiging available ang kaganapan sa live stream ng YouTube, at ipapakita ng Apple TV app ang live na kaganapan pati na rin ang mga nauna para sa mga mas gustong gumamit ng Apple TV.

Sa nalalapit na pag-unveil ng mga bagong modelo ng iPhone, mga potensyal na update sa Apple Watch, at mga insight sa pagbuo ng Vision Pro VR headset, ang pangunahing kaganapan ng Apple ay nangangako ng isang kapana-panabik na showcase ng mga pinakabagong inobasyon at mga alok ng kumpanya.

