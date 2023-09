I-anunsyo ng Apple ang Mga Bagong Modelo ng iPhone at Potensyal na Update sa Apple Watch at Vision Pro sa Keynote Event

By

Nakatakdang i-unveil ng Apple ang pinakabagong lineup ng mga modelo ng iPhone sa paparating nitong "Wonderlust" keynote event. Ang tech giant ay napapabalitang ipakilala ang susunod na henerasyon ng mga iPhone, kabilang ang iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, at iPhone 15 Pro Max. Nakatutuwa, maaaring piliin ng Apple ang mga titanium frame sa halip na hindi kinakalawang na asero para sa mga modelong "Pro" nito, na nagreresulta sa mas magaan na mga device at potensyal na mas manipis na mga bezel ng screen. Habang ang eksaktong hitsura ay nananatiling hindi alam, ang kumperensya ng Apple ay magbibigay ng unang sulyap sa mga bagong disenyong ito.

Bilang tugon sa mga regulasyon ng EU, inaasahang papalitan din ng Apple ang pagmamay-ari nitong Lightning port ng mas karaniwang USB-C port. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng isang kawili-wiling pagkakataon para sa Apple na tugunan kung paano nito pinaplanong i-navigate ang pagbabagong ito at kung paano tutugon ang mga mamimili sa pagbabagong ito.

Sa tabi ng mga modelo ng iPhone, maaaring samantalahin ng Apple ang pagkakataong ipakilala ang isang bagong pag-ulit ng Apple Watch. Sa kasaysayan, nire-refresh ng kumpanya ang lineup ng smartwatch nito sa taunang batayan, kahit na ang mga partikular na detalye na nakapalibot sa mga potensyal na update para sa Apple Watch ngayong taon ay nananatiling mahirap makuha.

Bukod dito, maaaring talakayin ng Apple ang Vision Pro sa panahon ng pangunahing kaganapan. Habang may limitadong impormasyon, inaasahan ng kumpanya na ilulunsad ang virtual reality headset nito, ang Vision Pro, sa darating na taon. Isinasaalang-alang ang makabuluhang atensyon na nakuha ng mga kaganapan sa iPhone ng Apple, ang anumang mga insight na ibinahagi tungkol sa Vision Pro ay walang alinlangan na magpapasigla sa pag-asa para sa paparating na produktong ito.

Para sa mga sabik na manood ng kaganapan, i-live streaming ng Apple ang pangunahing tono sa YouTube, kung saan direktang maa-access ng mga manonood ang livestream sa page na ito. Ang mga user ng Apple TV ay maaari ding sumali sa kasiyahan sa pamamagitan ng paglulunsad ng TV app at paghahanap sa seksyong "Apple Special Event" upang mapanood nang live ang kaganapan o muling bisitahin ang mga nakaraang keynote. Bilang kahalili, ang mga indibidwal na walang Apple TV o isang kagustuhan para sa YouTube ay maaaring umasa sa seksyong Mga Kaganapan ng Apple ng website ng Apple upang i-livestream ang kaganapan sa kanilang gustong browser, kabilang ang Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, at Google Chrome.

Sa pangkalahatan, ang pangunahing kaganapan ng Apple ay nangangako na maghahatid ng isang hanay ng mga kapana-panabik na anunsyo, na nagpapakita ng mga pinakabagong modelo ng iPhone, mga potensyal na update sa Apple Watch, at mga insight sa pinaka-inaasahang Vision Pro.

Kahulugan:

– Lightning port: Isang proprietary connectivity port na binuo ng Apple para sa mga mobile device nito.

– USB-C port: Isang karaniwang ginagamit na karaniwang connector na nagbibigay-daan sa mas mabilis na paglipat ng data at mga kakayahan sa pag-charge.

– Titanium frames: Ang istrukturang bahagi na nakapalibot sa mga gilid ng iPhone, na sa kasong ito ay bubuuin ng titanium, na nag-aalok ng tibay at potensyal na pagbabawas ng timbang.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo: [ipasok ang pangalan ng pinagmulan]

– Karagdagang impormasyon na ibinigay ng [kaalaman ng katulong]