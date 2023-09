iPhone 15 Series: Presyo, Mga Pag-upgrade, at Alingawngaw

Nakatakdang i-unveil ng Apple ang lineup ng iPhone 15 nito sa event na "Wonderlust" ngayon, at maraming mga leaks at tsismis ang lumabas tungkol sa pagpepresyo ng mga modelo ng iPhone 15 Pro. Ayon sa mga mapagkukunang ito, ang mga modelo ng iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max ay makakakita ng makabuluhang pagtaas sa mga presyo kumpara sa mga modelo noong nakaraang taon. Ang iPhone 15 Pro Max ay inaasahang magkakaroon ng pinakamataas na pagtaas ng presyo.

Iminumungkahi ng mga alingawngaw na ang mga modelo ng vanilla iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay ilulunsad sa parehong presyo tulad ng kanilang mga nauna, ngunit ang ilang mga ulat ay nagpapahiwatig na maaaring may marginal na pagtaas ng presyo. Sa kabilang banda, ang iPhone 15 Pro Max ay napapabalitang makakatanggap ng pinakamatarik na pagtaas ng presyo kasama ang pinakamalaking pag-upgrade, na kinabibilangan ng isang periscope-style na lens ng camera at isang titanium chassis.

Iminumungkahi ng bagong impormasyon mula sa Macrumors na walang pagtaas ng presyo para sa mga hindi pro iPhone 15 na modelo. Ang batayang modelo ng iPhone 15 ay inaasahang magsisimula sa $799, ang parehong presyo ng iPhone 14 noong nakaraang taon. Sa India, ang presyo ng batayang modelo ay itinakda sa Rs 79,900, at malamang na mananatili itong pareho sa taong ito.

Ang mga modelo ng iPhone 15 Pro ay sinasabing nagtatampok ng mga pag-upgrade sa disenyo tulad ng mga thinner at curved bezels, pati na rin ang isang bagong titanium frame upang palitan ang stainless steel chassis. May mga alingawngaw ng isang muling idinisenyong pindutang "mute" na maaaring magsilbi bilang isang pindutan ng Aksyon na katulad ng Apple Watch Ultra. Maaaring palitan ng pagbabagong ito ang side toggle button na nakita sa mga nakaraang henerasyon ng mga iPhone.

Ang iPhone 15 Pro ay inaasahang makakakita ng pagtaas ng presyo na $100, simula sa $1099 sa US. Ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng presyo ng hindi bababa sa Rs 10,000 sa India. Ang super-premium na iPhone 15 Pro Max ay napapabalitang may pinakamataas na pagtaas ng presyo, na may posibleng panimulang presyo na $1299 sa US.

Pinagmumulan:

– Macrumors

– Sikat na iPhone case maker Spigen