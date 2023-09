Inilabas ng Apple ang Bagong Apple Watch Series 9 na may Mga Pinahusay na Feature

By

Ginanap ng Apple ang pinaka-inaasahang kaganapan nito ngayon, na nagpapakilala ng isang hanay ng mga bagong handog ng hardware. Ang highlight ng kaganapan ay ang pag-unveil ng pinakabagong karagdagan sa kanilang naisusuot na lineup, ang Apple Watch Series 9.

Ang bagong smartwatch ay pinapagana ng cutting-edge na S9 chip, na ipinagmamalaki ang 60% na pagtaas sa performance at 30% na mas mabilis na GPU kumpara sa nauna nito. Tinukoy ito ni Deidre Caldbeck, direktor ng Apple Watch Product Marketing, bilang "pinakamakapangyarihang chip ng relo."

Ang isa sa mga pangunahing pagpapabuti sa Serye 9 ay pinahusay na pagdidikta, na pinahusay ng hanggang 25%. Ang pagpapahusay na ito ay gagawing mas seamless ang mga voice command at pakikipag-ugnayan sa Siri para sa mga user.

Ang Serye 9 ay nagpapakilala ng ilang kapana-panabik na mga bagong tampok. Maa-access na ngayon ng mga user ang data ng kalusugan gamit ang Siri, na nagbibigay-daan para sa maginhawang pagsubaybay sa kanilang fitness at kagalingan. Ang isa pang feature na tinatawag na Name Drop ay nagbibigay-daan sa mga user na magbahagi ng personal na impormasyon sa iba pang malapit na user na mayroon ding Apple Watch Series 9. Bukod pa rito, ang Double Tap feature ay nagbibigay-daan sa mga user na kontrolin ang mga function ng relo sa pamamagitan ng pag-tap sa hintuturo at hinlalaki sa kamay na kanilang isinusuot. manood.

Dinoble rin ng Apple ang liwanag ng display, na tinitiyak ang pinabuting visibility kahit na sa maliwanag na sikat ng araw. Ang isa pang praktikal na karagdagan ay ang kakayahang direktang i-ping ang iyong iPhone mula sa relo, na ginagawang mas madaling mahanap ang iyong telepono kapag nawawala ito.

Sa iba pang mga balita, nagkaroon ng mga haka-haka at pahiwatig na ang pinakabagong iPhone ay nilagyan ng USB-C connector. Bagama't hindi pa ito opisyal na nakumpirma, ang mga pinagmumulan ng supply chain at kamakailang mga ulat ay nagmumungkahi na ang Apple ay maaaring gumawa ng paglipat. Ang pagbabagong ito ay mag-a-unlock ng mas mabilis na bilis ng pag-charge at mapahusay ang pagiging tugma sa iba pang USB-C device.

Ang mga kapana-panabik na anunsyo na ito mula sa kaganapan ng Apple ay nagpapakita ng kanilang pangako na itulak ang mga hangganan ng teknolohiya, na naghahatid ng mga makabagong produkto na nagpapahusay sa karanasan ng user.

