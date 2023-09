Ang Supplier ng Apple na Foxconn ay Ipapadala ang Made in India iPhone 15, Pagpapalawak ng Paggawa Higit pa sa China

Ang supplier ng Apple na si Foxconn ay nakatakdang simulan ang pagpapadala ng Made in India iPhone 15 ilang linggo lamang pagkatapos mailunsad ang mga smartphone mula sa mga pabrika ng China. Ang hakbang na ito ng Apple ay bahagi ng isang multiyear na inisyatiba upang pag-iba-ibahin ang pagmamanupaktura nito sa kabila ng China at bawasan ang mga kahinaan sa supply chain. Ang pagpupulong ng mga iPhone sa India ay hindi lamang makakatulong sa Apple na palawakin ang mga kakayahan nito sa pagmamanupaktura kundi pati na rin mabawasan ang mga kawalan ng katiyakan sa kalakalan na dulot ng mga tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing.

Ang pasilidad ng Foxconn sa Sriperumbudur, Tamil Nadu, ay gaganap ng mahalagang papel sa pagpapadali sa pagpapadala ng mga pinakabagong unit ng iPhone. Gayunpaman, ang paggawa ng iPhone 15 sa India ay magdedepende sa pagkakaroon ng mga bahagi, pangunahin nang pinagmumulan ng mga pag-import, pati na rin ang maayos na pag-scale ng mga linya ng produksyon sa pasilidad ng Foxconn malapit sa Chennai.

Bilang karagdagan sa Foxconn, ang iba pang mga supplier ng Apple na tumatakbo sa India, tulad ng Pegatron Corp. at isang pasilidad ng Wistron Corp. na malapit nang makuha ng Tata Group, ay inaasahang magsisimula din ng iPhone 15 assembly. Ito ay higit na magpapalakas sa pagmamanupaktura ng Apple sa India.

Ang iPhone 15 ay nakatakdang ilunsad ngayon sa kaganapan ng Wonderlust, kasama ang iba pang mga anunsyo kabilang ang bagong serye ng Apple Watch at Apple AirPods. Ang mga modelo ng iPhone 15 at 15 Plus ay inaasahang magkakaroon ng salamin sa likod at mga gilid ng aluminyo, habang ang mga mas mataas na bersyon ng Pro ay iniulat na magkakaroon ng paglipat sa isang titanium na disenyo, na ginagawa itong mas matibay at mas magaan.

Sa pangkalahatan, ang desisyon ng Apple na gumawa ng mga iPhone sa India ay isang madiskarteng hakbang upang pag-iba-ibahin ang supply chain nito at bawasan ang pag-asa nito sa China. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pagmamanupaktura nito sa kabila ng China, nilalayon ng Apple na tiyakin ang isang mas matatag at secure na supply ng mga kritikal na produkto nito.

Pinagmumulan:

– Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15

– LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html