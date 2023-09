Sinusuportahan ng Apple ang California Senate Bill na Nangangailangan ng Pag-uulat ng Greenhouse Gas

Ang Apple ay pampublikong nag-endorso ng panukalang batas sa Senado ng California na mangangailangan sa malalaking kumpanya na iulat ang kanilang mga greenhouse gas emissions taun-taon. Ang panukalang batas, na iminungkahi ni Senator Scott Wiener, ay naglalayong panagutin ang mga negosyo para sa kanilang kontribusyon sa pagbabago ng klima.

Sa isang liham na nilagdaan ng Direktor para sa Estado at Lokal na Pamahalaan ng Apple, D. Michael Foulkes, ipinahayag ng kumpanya ang kahalagahan ng pagsukat at pag-uulat sa pag-unawa sa kanilang epekto sa kapaligiran. Sumali ang Apple sa iba pang malalaking kumpanya, kabilang ang Adobe, Ikea, at Microsoft, sa pagsuporta sa panukalang batas.

Kung maipapasa, ang panukalang batas ay mangangailangan sa mga pampubliko at pribadong kumpanya na may taunang kita na higit sa $1 bilyon at nagpapatakbo sa California na ibunyag ang na-verify na data sa kanilang mga emisyon na nagpapainit sa planeta. Ang hakbang na ito ay isang makabuluhang hakbang tungo sa transparency at pagkilos sa klima, na nagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga kumpanya na kumuha ng responsibilidad para sa kanilang environmental footprint.

Bukod pa rito, mayroong isang hiwalay na panukalang batas na tinatalakay na mangangailangan sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa California na may kita na $500 milyon na mag-ulat tungkol sa mga panganib sa pananalapi na nauugnay sa klima. Kabilang dito ang impormasyon kung nagbadyet sila para sa tumaas na mga gastos sa pagsunod at insurance dahil sa mga epekto sa klima.

Partikular na pinuri ng Apple ang pagsasama ng panukalang batas ng mga paglabas ng Saklaw 3, na kinabibilangan ng mga hindi direktang paglabas na nauugnay sa mga supply chain ng kumpanya at mga end-user. Iminumungkahi din nila ang pagbibigay ng sapat na oras para sa pangongolekta ng data, kontrol sa kalidad, at pagsusuri ng third-party ng mga emisyon ng Saklaw 1 at Saklaw 2, na nauugnay sa mga emisyon mula sa mga operasyon at paggamit ng enerhiya.

Ang pag-endorso ng Apple sa batas na ito ay sumasalamin sa lumalagong pagkilala sa mga pangunahing korporasyon na ang transparency at pag-uulat ay mahalaga para sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng pampublikong pagsisiwalat ng kanilang mga emisyon, ang mga kumpanya ay maaaring gumawa ng mga nasasalat na hakbang tungo sa pagbabawas ng kanilang epekto sa kapaligiran at pag-aambag sa pandaigdigang pagsusumikap sa pagpapanatili.

Pinagmumulan:

– Reuters: [link]

– Grupong aktibista Ceres: [link]