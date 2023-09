Yakapin ang Autumn sa Apple Days at Market To Go sa Lehigh Valley

Humanda sa pagsalubong sa taglagas sa Lehigh Valley sa paparating na Apple Days festival na inorganisa ng Historic Bethlehem Museums & Sites. Ang pagdiriwang ng taglagas na ito ay magaganap sa magandang Burnside Plantation sa Sabado at Linggo mula 10 am hanggang 5 pm

Nag-aalok ang Apple Days ng hanay ng mga aktibidad at atraksyon para sa mga bisita sa lahat ng edad. Mula sa masasarap na pagkain at dessert hanggang sa live na musika at mga makasaysayang demonstrasyon, mayroong isang bagay para sa lahat. Masisiyahan din ang mga dadalo sa mga pony rides at iba't ibang aktibidad ng mga bata.

Ngayong taon, ipinakilala ng Apple Days ang ilang kapana-panabik na mga bagong karagdagan sa pagdiriwang. Sa unang pagkakataon, magho-host sila ng Cornhole Tournament sa Sabado. Ang mga kalahok ay maaaring bumuo ng dalawang-taong koponan at makipagkumpetensya para sa isang pagkakataong manalo. Bukod pa rito, maaaring magtipon-tipon ang mga mahilig sa hayop at manood habang ang mga kaibig-ibig na baboy ay gumagawa ng mga makukulay na gawa ng sining. Ang mga painting na "Pigcasso", na mabibili, ay gumagawa ng mga natatanging souvenir.

Maaari ding sumali ang mga bisita sa pagdiriwang ng 275th Birthday Party ng Burnside. Tumulong na maghanda para sa isang party na may temang kolonyal na kaarawan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain tulad ng paglalaba ng damit, pagluluto ng mga regalo sa kaarawan, at pag-aayos ng mesa.

Bilang karagdagan sa mga aktibidad sa festival, ang Historic Bethlehem Museums & Sites ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga batang artist na lumahok sa isang paligsahan sa disenyo ng logo ng Apple Days. Ang panalong disenyo na ginawa ng isang mag-aaral sa mga baitang 3-6 ay itatampok sa lahat ng promosyon sa marketing para sa Apple Days 2024.

Ang mga tiket sa pagpasok para sa Apple Days ay magagamit para sa pagbili, na may mga diskwento para sa pre-order. Ang pangkalahatang pagpasok ay $10 bago ang Sabado at $12 sa araw ng kaganapan. Maaaring pumasok ang mga bata (4-17) sa halagang $5. Available din ang mga family pack, na may mga single-day pack na nagkakahalaga ng $25 (para sa dalawang matanda at dalawang bata) at dalawang-araw na pack sa $30 (valid para sa Sabado at Linggo). Para sa mga interesado sa pagtikim ng mga lokal na brew, maaaring mabili ang Apple Brewery Tent pass sa halagang $25 bago ang Sabado at $27 sa araw ng kaganapan.

Kung gusto mo ng mga dessert, maaari mong i-pre-order at kunin ang mga ito sa Biyernes sa Market to Go. Gayunpaman, kung kukuha ka ng mga pre-order na dessert sa Sabado o Linggo, kinakailangan ang pagpasok sa festival.

Limitado ang paradahan sa festival grounds, kaya ipinapayong pumarada sa Moravian University Lot sa silangang bahagi ng Monocacy Creek at maglakad nang maigsing papunta sa festival. Available ang shuttle service mula sa Nitschmann Middle School hanggang Burnside Plantation para sa mga gustong hindi magmaneho.

Sa pamamagitan ng pagdalo sa Apple Days, hindi lang magiging masaya ka, ngunit susuportahan mo rin ang Historic Bethlehem Museums & Sites sa kanilang misyon na mapanatili ang 20 makasaysayang landmark sa Bethlehem. Bukod pa rito, mag-aambag ka sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa Lehigh Valley at mga pangrehiyong negosyo.

Para sa mga tiket at higit pang impormasyon, bisitahin ang historicbethlehem.org.

