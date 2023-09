Bagong iPhone 15 Lineup na Inihayag ng Apple na may Mga Pagbawas sa Presyo para sa mga Irish User

Opisyal na inihayag ng Apple ang pinakabagong linya ng mga iPhone at matalinong relo, kasama ang pag-anunsyo ng hanay ng iPhone 15 at Apple Watch Series 9. Habang pinataas ng tech giant ang mga presyo ng mga iPhone nito sa US, makakatanggap ng diskwento ang mga Irish user. Ang iPhone 15 Pro ay nagsisimula sa €1,239, isang €100 na bawas sa presyo mula sa modelo noong nakaraang taon. Ang iPhone 15 ay magsisimula sa €979, kumpara sa €1,029 noong nakaraang taon. Ang iPhone 15 Plus ay binawasan din ang presyo nito sa €1,129 mula sa €1,179.

Nilalayon ng Apple na pahusayin ang pangkalahatang karanasan ng user gamit ang mga bagong device nito, sa kabila ng mga hamon na dulot ng kasalukuyang krisis sa cost-of-living. Nangangako ang mga bagong iPhone ng pinahusay na kalidad ng tawag, pagkuha ng litrato, at paggamit ng karaniwang USB charging port. Ang mga modelo ng iPhone 15 Pro ay magtatampok ng isang nako-customize na pindutan ng pagkilos, habang ang iPhone 15 Pro ay magkakaroon ng mas matibay na disenyo ng titanium at isang mas malakas na sistema ng camera.

Ang saklaw ng iPhone 15 ay nilagyan ng A16 chip, habang ang mga modelo ng Pro ay magkakaroon ng na-upgrade na A17 chip. Ang iPhone 15 ay nagpatibay din ng USB C na koneksyon para sa pagsingil at paglilipat ng data, bilang pagsunod sa deadline ng EU na i-standardize ang pagsingil sa 2024. Bukod pa rito, pinalawak ng Apple ang mga kakayahan sa emergency satellite ng iPhone, na nagdaragdag ng Roadside Assistance sa pamamagitan ng satellite.

Ipinakilala rin ng Apple ang Apple Watch Series 9, na nagtatampok ng gesture control function, pagproseso ng mga kahilingan ng Siri sa relo mismo, at pinahusay na pagsasama sa HomePod. Patuloy na binibigyang-priyoridad ng kumpanya ang sustainability, sa mga pagsisikap na alisin ang plastic mula sa packaging, gumamit ng 100% recycled na materyales, at umasa sa malinis, renewable energy sources.

Pinagmumulan:

– analyst ng PP Foresight na si Paolo Pascatore

– Opisyal na anunsyo ng Apple

Kahulugan:

– USB C: Isang unibersal na serial bus connection na karaniwang ginagamit para sa pag-charge at paglilipat ng data sa mga electronic device.

– A16 at A17 chips: Tumutukoy sa mga processor na ginagamit sa mga Apple device, na ang A17 ang mas bago at mas malakas na bersyon.

– Mga kakayahan sa pang-emergency na satellite: Ang kakayahan ng isang device na kumonekta sa isang satellite network para sa komunikasyon at tulong sa mga emergency na sitwasyon.