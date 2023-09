Ilalabas ng Apple ang iPhone 15 sa Taunang Keynote Event

Nakatakdang ipakita ng Apple ang pinakabagong henerasyon ng mga device nito, kabilang ang pinakaaabangang iPhone 15, sa taunang keynote event nito sa Setyembre 12. Sabik na hinihintay ng mga analyst at consumer ang kaganapan, umaasang masaksihan ang mga makabagong handog ng tech brand.

Itinatampok ni Phillip Shoemaker, Founding Director ng Apple App Store at Executive Director ng Identity.com, ang pangangailangan ng Apple na palawakin ang ecosystem nito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong paraan para sa App Store. Iminumungkahi ng Shoemaker na palawigin ang functionality ng App Store at payagan ang mga bagong uri ng aprubadong app na makapasok sa marketplace. Gayunpaman, kinikilala niya na ang Apple ay nag-aalangan na gumawa ng mga naturang pagbabago sa nakaraan.

Matagal nang pinuri ang App Store para sa pagkontrol sa kalidad at mga hakbang sa seguridad nito ngunit binatikos dahil sa diskarte nitong "closed system". Nagtatalo ang mga kritiko na nililimitahan ng diskarteng ito ang mga uri ng mga app na maaaring mabuo at nag-iiwan ng maliit na puwang para sa pagbabago. Naniniwala ang Shoemaker na napakahalaga para sa Apple na tanggapin ang mga bagong anyo ng functionality at magsikap para sa higit na kakayahang umangkop sa loob ng App Store.

Bilang karagdagan sa pagtalakay sa App Store, nagbabahagi rin ang Shoemaker ng mga insight sa mga inaasahang hanay ng presyo para sa mga paparating na iPhone 15 na device. Bagama't kakaunti ang mga partikular na detalye, may haka-haka na ang mga bagong iPhone ay mag-aalok ng mga pinahusay na tampok at pinahusay na pagganap, na maaaring may mas mataas na tag ng presyo.

Habang papalapit ang taunang keynote event ng Apple, patuloy na nabubuo ang pag-asam at pananabik sa pag-unveil ng iPhone 15. Ang mga mahilig sa Apple at mga mahilig sa teknolohiya ay parehong sabik na makita kung ano ang iniimbak ng kumpanya at kung ito ay maghahatid ng pagbabago at mga pagpapahusay na kanilang inaasahan mula sa iconic na tatak.

Kahulugan:

– Ecosystem: Sa konteksto ng teknolohiya, ang isang ecosystem ay tumutukoy sa isang koleksyon ng magkakaugnay na software, hardware, at mga serbisyo na nagtutulungan upang lumikha ng pinag-isang karanasan ng user.

– App Store: Ang digital distribution platform ng Apple para sa mga mobile app na available sa mga iOS device.

Pinagmumulan:

– Panayam ng Yahoo Finance Live kay Phillip Shoemaker.