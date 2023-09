Nakatanggap ang Apple ng Patent para sa Matte Black Material, Maaaring Magdala ng Variant sa mga iPhone at MacBook

By

Ang Apple ay nabigyan ng patent na nagpapahintulot sa kumpanya na gumamit ng matte na itim na materyal sa mga produkto nito, kabilang ang mga iPhone at MacBook. Ang patent, na inihain noong 2020, ay inaprubahan kamakailan ng United States Trademark and Patent Office (USTPO).

Ang paggamit ng matte na itim sa mga produkto ng Apple ay naging tanyag sa mga mamimili, bilang ebidensya ng paglabas ng itim na matte na iPhone 7 na variant ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang feedback para sa serye ng iPhone 7 ay hindi sapat na positibo para ipagpatuloy ng Apple ang pag-aalok ng modelo. Ang patent na ito ay nagmumungkahi na ang Apple ay seryoso na ngayon tungkol sa matte na itim na materyal at nais na matiyak na ang mga produkto nito ay nakakatugon sa nais na kalidad bago ilunsad ang mga ito sa merkado.

Ang patent ay nagpapahintulot sa Apple na gumamit ng anodized matte na itim na mga bahagi na nag-aalok ng isang walang kamali-mali, walang puwang na pagtatapos. Ang mga larawang kasama ng patent ay nagpapahiwatig din ng posibilidad ng matte na itim na variant para sa mga iPhone at Apple Watches. Bagama't hindi ito malamang na mangyari sa taong ito, dahil ang bagong serye ng iPhone 15 ay nakatakdang ilunsad sa lalong madaling panahon, ang patent ay nagmumungkahi na ang isang matte na itim na iPhone ay maaaring ipakilala sa malapit na hinaharap.

Bilang karagdagan sa mga iPhone, binubuksan ng patent ang pinto para sa matte black MacBooks, na hindi inaalok ng Apple sa loob ng mga dekada. Ang mga matte na itim na balat ay sikat sa mga gumagamit ng MacBook, at ang patent na ito ay nagpapahiwatig na maaaring isinasaalang-alang ng Apple ang isang matte na itim na opsyon para sa mga laptop nito.

Tulad ng para sa paparating na serye ng iPhone 15, na inaasahang magsasama ng mga modelo tulad ng iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, at iPhone 15 Pro Max, may mga alingawngaw ng mga pangunahing pag-upgrade ng camera, kabilang ang isang periscope lens. Ang mga modelong Pro ay maaari ding magkaroon ng titanium body, na posibleng tumaas ang presyo ng produkto.

Malinaw na ang Apple ay nagsisiyasat ng mga bagong opsyon para sa mga produkto nito, at ang patent para sa matte na itim na materyal ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay aktibong isinasaalang-alang ang pagpapakilala ng variant na ito. Habang ang mga nasasabik na tagahanga ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng serye ng iPhone 15, oras lamang ang magsasabi kung ang isang matte na itim na opsyon ay isa sa mga alok.

