Inaasahang ilalabas ng Apple ang iPhone 15 na may USB-C charging

Nakatakdang ilabas ng Apple ang pinakaaabangang iPhone 15, na may mga alingawngaw na nagsasaad na abandunahin nito ang pagmamay-ari nitong Lightning charger pabor sa USB-C charging. Ang hakbang na ito ay magbibigay-daan para sa unibersal na pagsingil at i-streamline ang proseso ng pagsingil sa iba't ibang device at brand.

Noong nakaraang taon, nagpasa ang European Union ng batas na nag-aatas sa mga smartphone, tablet, at iba pang maliliit na device na suportahan ang USB-C charging pagsapit ng 2024. Nilalayon ng batas na ito na bawasan ang bilang ng mga charger at cable na kailangang harapin ng mga consumer kapag bumibili ng mga bagong device, pati na rin bilang itaguyod ang pagiging tugma sa pagitan ng mga device na ginawa ng iba't ibang mga tagagawa.

Bagama't mukhang makabuluhan ang pagbabagong ito para sa mga iPhone, inilipat na ng Apple ang mga iPad at MacBook nito sa USB-C charging. Gayunpaman, ang kumpanya ay lumalaban sa paggawa ng pagbabago sa iPhone. Ang senior vice president ng Apple sa pandaigdigang marketing na si Greg Joswiak, ay dati nang nagbigay-diin sa halaga at ubiquity ng Lightning charger ngunit kinikilala na ang kumpanya ay susunod sa utos ng EU.

Ang desisyon ng EU ay naaayon sa mga pagsisikap nitong tugunan ang e-waste. Gayunpaman, ang paglipat sa mga USB-C charger ay maaaring makabuo ng mas maraming e-waste sa simula habang inalis ng mga tao ang kanilang mga Lightning cable. Malamang na kakailanganin ng Apple na bumuo ng isang Lightning cable recycling program para mabawasan ang epekto sa kapaligiran.

May mga pinansiyal na dahilan sa likod ng paglaban ng Apple sa pagbabago rin. Ang Lightning charger ay naging isang kumikitang pinagmumulan ng kita para sa Apple, kapwa sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga Lightning cable at mga third-party na accessory at cable na dumaan sa Made For iPhone program nito. Ang paglipat sa USB-C ay mag-aalis ng ilan sa kontrol na ito at lumipat sa isang mas bukas at unibersal na ecosystem.

Ito ay nananatiling hindi malinaw kung ang paglipat sa USB-C ay ipapatupad sa lahat ng mga modelo ng iPhone 15 o limitado sa mga Pro device. Gayunpaman, ang paglipat sa USB-C charging ay hindi inaasahang maging isang nag-iisang motivator para sa mga consumer na mag-upgrade. Maraming mga mobile device, kabilang ang mga sariling iPad at MacBook ng Apple, ay gumagamit na ng USB-C, kaya ang pag-access sa pag-charge ng mga wire ay hindi dapat maging mahirap o magastos.

Sa mahabang panahon, ang isang unibersal na sistema ng pagsingil ay may malinaw na mga pakinabang para sa mga mamimili. Ihahanay din ng switch na ito ang mga iPhone sa lumalaking trend ng paggamit ng USB-C sa ibang mga device. Bagama't maaaring may haka-haka tungkol sa isang potensyal na paglipat sa wireless charging sa hinaharap, kasalukuyan itong nililimitahan ng mas mabagal na bilis ng pag-charge kumpara sa wired charging.

Pinagmumulan:

-“Itinakda ng Apple na i-unveil ang iPhone 15 gamit ang USB-C charging, na minarkahan ang posibleng pagtatapos ng Lightning cable era” (CNN)

– Kahulugan ng Lightning charger: Isang proprietary charging cable na binuo ng Apple para sa mga device nito.

– Kahulugan ng USB-C charger: Isang pangkalahatang pamantayan sa pagsingil na nagbibigay-daan para sa mas mabilis na pag-charge at pagiging tugma sa iba't ibang device at brand.