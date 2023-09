Ang Apple's Chips ay Ginawa sa US, ngunit ang Pag-iimpake ay Ginawa Pa rin sa Taiwan

Ayon sa The Information, ang mga chips ng Apple, na ginawa ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ay gagawin sa bagong pabrika sa Phoenix, Arizona, gaya ng inihayag ng Apple CEO Tim Cook. Gayunpaman, ang mga chip na ito ay kailangang ipadala pabalik sa Taiwan para sa pagpupulong dahil ang pabrika sa Arizona ay kulang sa mga kinakailangang pasilidad para sa pag-iimpake ng mas advanced na mga chips.

Ang packaging ay ang huling yugto ng paggawa ng chip, kung saan ang mga bahagi ay binuo sa loob ng isang pabahay upang mapahusay ang bilis at kahusayan ng kuryente. Habang ang mga chip para sa mga iPad at Mac ay maaaring i-package sa labas ng Taiwan, ang mga chip ng iPhone ay kailangang tipunin sa bansa. Ang paraan ng packaging na ito ay ginamit ng Apple mula noong 2016.

Bukod sa Apple, ang TSMC ay mayroon ding iba pang mga kliyente tulad ng NVIDIA, AMD, at Tesla, na ang mga modelo ng chip, kabilang ang H100 ng NVIDIA, ay kailangan ding ipadala pabalik sa Taiwan para sa packaging. Ang advanced na packaging na ginamit sa iPhone ay iniulat na gagamitin din ng Google para sa hinaharap na mga Pixel phone nito.

Ang gobyerno ng US, sa pamamagitan ng CHIPS Act, ay naglaan ng malaking pondo upang bigyang-insentibo ang paggawa ng chip sa US at bawasan ang pag-asa sa mga supplier sa ibang bansa. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang industriya ng semiconductor ng US sa gitna ng mga tensyon sa China sa Taiwan.

Habang ang gobyerno ay nagtatag ng isang National Advanced Packaging Manufacturing program upang dalhin ang chip packaging sa US, ito ay nakakatanggap ng mas kaunting pondo kumpara sa paggawa ng chip. Ang Institute of Printed Circuits ay nagsabi na ito ay nagpapahiwatig ng isang kakulangan ng prioritization para sa packaging. Walang plano ang TSMC na magtayo ng mga pasilidad ng packaging sa US dahil sa mataas na gastos na kasangkot at malamang na mag-aalok ng anumang paraan ng packaging sa Taiwan sa hinaharap.

