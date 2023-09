Ipatupad ng Apple ang USB-C Standard para sa Mga Pagpapalabas ng iPhone sa Hinaharap

By

Pagkatapos ng mga taon ng paglaban, sa wakas ay sumuko na ang Apple Inc. sa pamantayan ng USB-C at gagamitin ito para sa lahat ng paglabas ng iPhone sa hinaharap. Ginagamit ng kumpanya ang pagmamay-ari nitong Lightning port para sa pag-charge ng device mula noong 2012. Bagama't ang Lightning port ay isang natatanging selling point para sa Apple, naging pabigat din ito para sa mga consumer dahil sa mataas na halaga ng mga kapalit na cable.

Ang desisyon na lumipat sa USB-C ay dumating pagkatapos lagdaan ng European Union (EU) ang isang karaniwang mandato ng charger noong Oktubre 2022. Ayon sa mandato, lahat ng mobile phone, tablet, at camera na ibinebenta sa EU ay dapat may USB Type-C charging daungan. Susunod ang mga laptop sa 2026. Inilagay ang direktiba upang bawasan ang mga hindi kinakailangang pagbili ng charger at i-standardize ang pagsingil sa lahat ng device.

Ang Apple ay mahigpit na sumasalungat sa karaniwang mandato ng charger, na nangangatwiran na pinipigilan nito ang pagbabago. Gayunpaman, inamin ng kumpanya mula noon na wala itong pagpipilian kundi sumunod. Sa katunayan, isinama na ng Apple ang USB-C sa iPad Air nito noong 2020 at ang ika-10 henerasyong iPad noong 2022. Ngayon, palawigin ng kumpanya ang standardisasyong ito sa espasyo ng iPhone.

Ang paglipat sa USB-C ay magdadala ng kaginhawahan sa mga mamimili, dahil hindi na nila kakailanganing magdala ng maraming charging cable para sa iba't ibang device. Bukod pa rito, malamang na mababawasan nito ang halaga ng mga kapalit na cable, dahil ang mga USB-C cable ay mas madaling magagamit at sa pangkalahatan ay mas mura kaysa sa mga Lightning cable.

Ang desisyon ng Apple na gamitin ang USB-C standard para sa hinaharap na mga release ng iPhone ay opisyal na ilalabas sa Setyembre 12 sa paglulunsad ng iPhone 15. Ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang panahon para sa Apple at ang simula ng isang mas unibersal na karanasan sa pagsingil para sa mga consumer.

Pinagmumulan:

–BBC

– Opisyal na website ng European Union