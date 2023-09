Si Andrew Flintoff ay Bumalik sa Cricket Kasunod ng Pag-crash ng Top Gear

By

Si Andrew Flintoff, dating kuliglig at nagtatanghal sa Top Gear, ay nakabalik sa kuliglig matapos magtamo ng mga pinsala sa isang mabilis na pagbangga habang nagpe-film para sa palabas. Naganap ang aksidente sa Dunsfold Park Aerodrome sa Surrey, kung saan nagmamaneho si Flintoff ng three-wheel Morgan Super 3 sa bilis na 130mph. Nagtamo siya ng mga sugat sa mukha at bali ng tadyang ngunit gumaling na ito.

Si Flintoff, na nagretiro mula sa kuliglig noong 2009, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang walang bayad na consultant sa koponan ng mga lalaki ng England sa panahon ng kanilang One-Day International series laban sa New Zealand. Nakita siyang nangunguna sa fielding drills bilang paghahanda sa unang laban sa Sophia Gardens ng Cardiff. Kitang-kita ang mga galos sa mukha at tape sa ilong.

Ang paglahok ni Flintoff sa Top Gear ay natapos na, sa kanyang desisyon na huminto kasunod ng pag-crash. Hindi ito ang kanyang unang aksidente sa palabas, dahil dati siyang bumangga sa isang stall ng palengke at nahulog sa isang trike sa napakabilis. Pansamantalang itinigil ng BBC ang paggawa ng pelikula para sa palabas at magsasagawa ng pagsusuri sa kalusugan at kaligtasan.

Sa pagsasalita tungkol sa pag-crash, isang source na malapit kay Flintoff ang nagsabi na siya ay parehong emosyonal at pisikal na apektado ng insidente. Ang dating Top Gear presenter na si Angela Rippon ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay, na binanggit na ang mga nagtatanghal ay hindi mga propesyonal na driver at madalas na hinihiling na gumawa ng mga mapaghamong gawain.

Sa kabila ng hindi pagsali sa koponan para sa paparating na World Cup sa India, ang pagbabalik ni Flintoff sa kuliglig ay isang positibong pag-unlad para sa mga tagahanga at isport. Ang kanyang karanasan at kadalubhasaan ay walang alinlangan na makikinabang sa koponan ng England sa kanilang mga laban laban sa New Zealand.

Pinagmumulan:

– Philip Brown/Popperfoto sa pamamagitan ng Getty Images

- Ang Mga Panahon

- Ang araw