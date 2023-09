Nagbibigay ang Ubisoft ng Update sa Petsa ng Paglabas at Status ng Pag-develop ng Xdefiant

Kamakailan ay nagbahagi ang Ubisoft ng mahalagang update tungkol sa petsa ng paglabas at status ng pag-unlad ng paparating na laro nito, ang Xdefiant. Sa isang post sa kanilang opisyal na website, ipinahayag ng executive producer na si Mark Rubin na ang laro ay hindi pumasa sa proseso ng pagsusumite para sa Sony at Xbox, na nagreresulta sa mga isyu sa pagsunod na kailangang matugunan bago makumpirma ang petsa ng paglabas.

Ipinaliwanag ni Rubin na natanggap ng kumpanya ang mga unang resulta ng proseso ng pagsusumite noong kalagitnaan ng Agosto, na nagpahiwatig na ang laro ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangang kinakailangan para sa pagsunod. Ang paghahayag na ito ay naging sorpresa sa koponan, dahil minamaliit nila ang dami ng trabahong kailangan para matiyak ang pagsunod.

Bilang resulta, ang Ubisoft ay hindi makapagbigay ng isang partikular na petsa ng paglabas para sa Xdefiant sa ngayon. Sa halip, nakatuon sila sa pagresolba sa mga isyu na nauugnay sa pagsunod at paghahanda para sa isa pang pagsusumite sa mga may hawak ng platform. Kung pumasa ang pagsusumite, posibleng maipalabas ang laro sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Setyembre. Gayunpaman, may posibilidad na magbigay ng conditional pass, na nangangailangan ng Day 1 patch na may mga huling pag-aayos para sa pagsunod. Sa ganitong sitwasyon, ang petsa ng paglabas ay itutulak sa maaga/kalagitnaan ng Oktubre.

Sa kabila ng mga kawalan ng katiyakan na ito, tiniyak ni Rubin sa mga tagahanga na ang Ubisoft ay nananatiling nakatuon sa transparency at pakikinig sa feedback ng player. Isinama na ng team ang mga kahilingan ng manlalaro sa pagbuo ng laro, tulad ng pagsasama ng Map Voting at isang paparating na S&D-like mode. Binigyang-diin ni Rubin na ang Xdefiant ay nilayon na maging isang laro para sa komunidad, at ang Ubisoft ay nakatuon sa paghahatid ng pinakamahusay na karanasan na posible.

Sa konklusyon, ang mga tagahanga ng Xdefiant ay kailangang maghintay ng kaunti pa para sa paglabas ng laro habang gumagana ang Ubisoft upang matiyak ang pagsunod sa Sony at Xbox. Aktibong tinutugunan ng team ang mga isyung natukoy sa panahon ng proseso ng pagsusumite at umaasa na makapagbigay ng matatag na petsa ng pagpapalabas sa lalong madaling panahon.

Pinagmulan: Ubisoft sa pamamagitan ng opisyal na website ng Ubisoft