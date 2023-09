Kunin ang Ultimate Portable Workstation gamit ang KYY Portable Monitor

Buod: I-upgrade ang iyong remote na pag-setup ng opisina gamit ang KYY Portable Monitor, na ngayon ay ibinebenta para sa 48% na diskwento sa Amazon. Ang magaan at maraming nalalaman na monitor na ito ay tugma sa mga laptop, smartphone, gaming console, at higit pa, na ginagawa itong perpekto para sa trabaho at paglalaro on the go. Sa pamamagitan ng natitiklop na disenyo nito at scratch-proof na proteksiyon na takip, ang KYY Portable Monitor ay ang pinakamahusay na portable workstation.

Ang pagtaas ng mga remote at hybrid na gumaganang modelo ay ginawa ang mga portable na monitor na isang kailangang-kailangan na accessory para sa mga propesyonal sa paglipat. Bagama't maaaring mayroon ka na ng mga kinakailangang work-from-home na item, binibigyang-daan ka ng portable monitor na ilipat ang iyong remote na opisina saan ka man pumunta. Nagtatrabaho ka man mula sa isang cafe o isang beachside hotel room, narito ang KYY Portable Monitor upang tumulong.

Kasalukuyang nag-aalok ang Amazon ng 48% na diskwento sa KYY Portable Monitor, na pinababa ang presyo sa $114.99 (orihinal na $219.99). Sa 4.5-star na rating at may label na Amazon Choice for Computer Monitors ng KYY, ang monitor na ito ay isang maaasahan at abot-kayang opsyon.

Ang pinagkaiba ng KYY Portable Monitor ay ang versatility at portability nito. Madali itong magkasya sa iyong tote bag o travel backpack, salamat sa magaan nitong disenyo na tumitimbang ng humigit-kumulang 1.7 pounds. Nagtatampok ang monitor ng 15.6-inch na screen at may kasamang protective cover na gawa sa scratch-proof na PU leather. Maaari mong ayusin ang anggulo ng monitor ayon sa iyong kagustuhan, na ginagawang komportable itong gamitin nasaan ka man.

Ang KYY Portable Monitor ay tugma sa karamihan ng mga laptop, smartphone, PC, gaming console tulad ng PS4, Xbox, at Nintendo Switch. Nag-aalok ito ng dalawang USB Type-C port at isang Mini-HDMI port para sa mabilis at madaling koneksyon sa iyong mga device. Sa mataas na kalidad nitong mga visual, pinupuri ng mga reviewer ang monitor para sa "instant gratification" nito at kamangha-manghang visual na karanasan.

Huwag palampasin ang kamangha-manghang deal na ito. I-upgrade ang iyong remote office setup gamit ang KYY Portable Monitor at tamasahin ang flexibility ng pagtatrabaho kahit saan. Tiyaking tingnan ang higit pang mga rekomendasyon sa produkto, kabilang ang pinakamahusay na mga deal sa laptop, Bluetooth earbud, at WiFi extender.

Kahulugan:

1. Portable monitor: Isang pangalawang display device na madaling dalhin at ikonekta sa isang laptop o iba pang mga device para sa pinalawig na mga kakayahan sa panonood.

2. Remote o hybrid na mga modelo: Mga modelo ng trabaho kung saan ang mga empleyado ay may kakayahang umangkop na magtrabaho mula sa bahay o hatiin ang kanilang oras sa pagitan ng pagtatrabaho nang malayuan at sa opisina.

3. Amazon Choice: Isang label na iginawad ng Amazon sa mga produktong may mataas na rating at positibong review, na nagsasaad na pareho silang sikat at itinuturing na mabuti ng mga customer.

Pinagmumulan:

