Si Amanda Holden, ang 52-taong-gulang na personalidad sa telebisyon sa Britanya, ay nakasuot ng itim na katad na mini dress, na nagpapatunay na ang edad ay isang numero lamang pagdating sa fashion. Sa kabila ng kanyang nakamamanghang hitsura, ipinahayag niya na nagpapakasawa pa rin siya sa isang Aperol Spritz sa isang araw, kahit na sinusubukan niyang mag-detox.

Ang pagpili ng damit ni Holden ay nagpakita ng kanyang kumpiyansa at istilo ng fashion-forward. Ang itim na katad na mini dress ay nagpatingkad sa kanyang pigura, na nagpapahintulot sa kanya na ipakita ang parehong gilas at edginess nang sabay-sabay. Ang pagpili niya ng kasuotan ay nagpapataas ng temperatura at umani ng papuri mula sa mga tagahanga at mga kritiko sa fashion.

Bilang karagdagan sa kanyang hindi nagkakamali na fashion sense, binuksan din ni Holden ang tungkol sa kanyang mga gawi sa pag-inom. Sa kabila ng pagiging conscious sa kanyang kalusugan at pagpapanatili ng balanseng pamumuhay, inamin niyang nag-e-enjoy siya ng isang Aperol Spritz sa isang araw. Ang paghahayag na ito ay naging sorpresa sa marami, dahil sumasalungat ito sa kanyang pagtatangka sa pag-detox.

Bagama't ang pagpapakasawa sa isang inuming may alkohol araw-araw ay maaaring mukhang hindi produktibo sa isang detox, mahalagang tandaan na ang pag-moderate ay susi. Ang Aperol Spritz, isang sikat na cocktail na ginawa gamit ang Aperol, Prosecco, at soda water, ay maaaring tangkilikin nang katamtaman nang hindi naaalis ang mga layunin sa kalusugan ng isang tao.

Ang kumpiyansa, personal na istilo, at katapatan ni Holden tungkol sa kanyang mga pagpipilian sa pamumuhay ay isang inspirasyon sa marami. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng indulhensiya at katamtaman, hinihikayat niya ang iba na unahin ang kanilang kapakanan habang tinatamasa pa rin ang mga bagay na gusto nila.

