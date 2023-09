Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Isang Gabay sa Bagong Armas

Ang Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ay isang pagpapalawak na nagpapakilala ng mga bagong armas na magagamit ng mga manlalaro. Ang pagpapalawak ay hindi lamang nag-aalok ng isang bagong kuwento, ngunit kasama rin ang mga bagong kasanayan, kapaligiran, sasakyan, at pakikipagsapalaran. Isa sa mga pinakakapana-panabik na karagdagan sa laro ay ang arsenal ng mga bagong armas.

Ang pagbibigay ng V ng malalakas na baril at suntukan na armas ay isa sa mga pinakakasiya-siyang aspeto ng Cyberpunk. Binibigyang-daan nito ang mga manlalaro, lalo na ang mga may pinakamahusay na Cyberpunk 2077 build, na madaig ang mga kakila-kilabot na kaaway nang madali.

Ipinakilala ng Phantom Liberty ang ilang bagong armas sa laro. Narito ang ilan sa mga ito:

Order:

Ang order ay isang double-barreled shotgun na may mga nakakatakot na pagbabago gaya ng barbed wire at red spray paint. Ito ay binansagan bilang "Ilegal" ng lokal na tagapagpatupad ng batas, na nagpapahiwatig ng mapangwasak nitong kapangyarihan.

Sumigaw ako:

Ang Grit ay isang compact pistol na may pinahabang magazine. Ang idinagdag nitong bala ay kapaki-pakinabang sa pagbagsak ng maraming kalaban. Tulad ng Order, ang Grit ay itinuturing din na "Ilegal" at inaasahang maging isang malakas na sandata.

Warden:

Ang Warden ay isang SMG na may itim at dilaw na disenyo. Ang firepower nito ay pinahusay ng isang battery pack, malamang na nagpapahintulot sa mga manlalaro na singilin ang kanilang mga shot para sa mas mataas na lakas ng pagtagos.

Osprey:

Ang Osprey ay isang sniper rifle na may mahabang bariles, isang malakas na magazine, at isang makinis na saklaw. Ito ay angkop para sa pangmatagalang labanan, na nagbibigay sa mga manlalaro ng katumpakan at kapangyarihan.

Hercules:

Ang Hercules ay isang espesyal na sandata na may mga marka ng paso at mga simbolo ng peligro, na nagmumungkahi ng mapanganib at pabagu-bagong kalikasan nito. Ito ay inaasahang may mga kakayahan na maaaring magdulot ng apoy o nakakalason na pinsala sa mga kaaway.

Rasetsu:

Ang Rasetsu ay isa pang sniper rifle, mas mahaba at mas chunkier kaysa sa Osprey. Ang sandata na ito ay malamang na may kakayahang tumagos sa mabigat na armored na mga kalaban. Ito ay ginawa ng Tsunami Defense Systems, na kilala sa kanilang top-tier na teknolohiya.

Thermal Katana:

Ang Thermal Katana ay isang suntukan na armas na may kumikinang na pulang talim. Maaari itong matunaw sa baluti ng mga kaaway, na ginagawa itong isang mabigat na pagpipilian para sa malapitang labanan.

Ilan lamang ito sa mga armas na ipinakilala sa Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update habang inihayag ang mga bagong armas. Pansamantala, maaari mong bisitahin ang aming pahina ng Cyberpunk para sa pinakabagong mga balita at gabay.

