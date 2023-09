Inilunsad ng Sonatrach ang Digital Anti-corruption Platform upang Matugunan ang Panunuhol

Ang Sonatrach, ang Algerian state energy company, ay nag-anunsyo ng paglulunsad ng digital reporting platform nito, ang Sonatrach Anti-corruption Compliance: SPEAKUP, sa layuning labanan ang katiwalian at panunuhol. Ang platform ay binuo gamit ang mga secure na pamantayan at tool upang matiyak ang pagiging kumpidensyal at kaligtasan ng mga indibidwal na nag-uulat ng mga ilegal na aktibidad.

Sa pamamagitan ng platform na ito, nilalayon ng Sonatrach na hikayatin ang mga empleyado, kasosyo, customer, at iba pang stakeholder na mag-ulat ng mga seryosong ilegal o ipinagbabawal na gawain na lumalabag sa patakaran at code of conduct ng kumpanya laban sa katiwalian. Sa pamamagitan ng pagpapadali sa matapat na pag-uulat, layunin ng Sonatrach na palakasin ang paglaban nito sa katiwalian at magtatag ng kultura ng transparency at integridad sa loob ng kumpanya.

Bilang isa sa pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa mundo, ang Sonatrach ay nahaharap sa ilang mga iskandalo sa katiwalian sa nakalipas na dalawang dekada na kinasasangkutan ng mga opisyal ng kumpanya at mga dayuhang entity. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay sangkot sa isang kaso ng katiwalian sa dalawang kumpanyang Italyano, Eni at Saipem, tungkol sa mga proyekto sa enerhiya at engineering.

Kasalukuyang iniimbestigahan ng Algerian judiciary ang pagkuha ni Sonatrach ng Augusta oil refinery sa Sicily noong 2018. Ang pagsisiyasat na ito ay humantong sa deportasyon ng dating CEO ng kumpanya na si Abdelmoumen Ould Kaddour, mula sa UAE noong 2021.

Ang inisyatiba ng Sonatrach na maglunsad ng isang digital na anti-corruption platform ay isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagtugon sa katiwalian at panunuhol sa loob ng kumpanya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng secure na platform para sa pag-uulat, layunin ng Sonatrach na lumikha ng mas may pananagutan at etikal na kapaligiran sa pagtatrabaho.

Dumating ang hakbang na ito habang kinikilala ng maraming kumpanya sa buong mundo ang kahalagahan ng mga hakbang laban sa katiwalian at pagpapatupad ng matatag na mga programa sa pagsunod. Ang paghikayat sa mga empleyado at stakeholder na magsalita laban sa katiwalian ay mahalaga sa pagpigil at pagtugon sa mga katiwalian.

