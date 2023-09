Pagsusuri ng Balanse ng Airtel: Mga Madaling Paraan para Hanapin ang Iyong Prepaid na Balanse

By

Ang pagsubaybay sa iyong balanse sa Airtel prepaid ay mahalaga upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pagkaantala sa iyong mga serbisyo sa mobile. Sa kabutihang palad, mayroong dalawang simpleng paraan upang magsagawa ng pagsusuri sa balanse ng Airtel at makakuha ng mga detalye tulad ng iyong kasalukuyang balanse, natitirang allowance ng data, at validity ng recharge.

Ang unang paraan ay hindi nangangailangan ng internet access at maaaring gamitin sa anumang uri ng telepono. Gayunpaman, nagbibigay ito ng limitadong impormasyon kumpara sa pangalawang paraan, na kinabibilangan ng pag-download ng opisyal na Airtel app.

Kung mayroon kang isang smartphone, maaari mong gamitin ang parehong mga paraan upang maginhawang suriin ang iyong balanse sa Airtel. Siguraduhin lang na mayroon kang pangunahing koneksyon sa cellular network o internet access sa iyong telepono.

Pagsusuri ng Balanse ng Airtel Gamit ang USSD Code:

Buksan ang dialer o application ng telepono sa iyong smartphone o feature phone. I-type ang *123*10# gamit ang keypad ng iyong telepono. Pindutin ang call button para ipadala ang USSD code. Tingnan ang mga detalye ng iyong balanse at maglagay ng mga karagdagang numero upang ma-access ang higit pang impormasyon.

Pagsusuri ng Balanse ng Airtel Gamit ang Airtel Thanks App:

I-download ang Airtel Thanks app mula sa App Store o Google Play store. Mag-log in gamit ang iyong numero ng telepono at ilagay ang OTP na natanggap sa pamamagitan ng SMS. Mag-tap sa "Mga Serbisyo" sa kaliwang sulok sa itaas ng screen. Piliin ang numero ng iyong telepono para tingnan ang mga detalye gaya ng kasalukuyang balanse, available na data, at validity.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, madali kang makakapagsagawa ng pagsusuri sa balanse ng Airtel at manatiling may kaalaman tungkol sa iyong prepaid account. Huwag kalimutang tandaan ang papalabas at papasok na bisa, pati na rin ang magagamit na allowance ng data, upang ma-recharge mo ang iyong numero kapag kinakailangan.

Pinagmumulan:

– Airtel